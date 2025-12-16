Köllő Babett elárulta: ez a legnagyobb álma, az év végén

Az idei évben Köllő Babett minden idegszálával a munkára koncentrált. A forgatások és a karácsonyi programok között alig marad ideje saját magára. Most azonban a Metropolnak elárulta, mi az, amire igazán vágyik az ünnepek alatt. A színésznő őszintén mesélt arról, hogyan képzeli el a békés, pihenéssel teli napokat.

Köllő Babett lányával és családjával együtt ünnepel (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Köllő Babett ünnepi bakancslistája

A színésznő elmondása szerint a karácsony utáni időszakban mindennél fontosabb számára a feltöltődés. Az elmúlt hónapok hajtása után most már csak a nyugalomra vágyik. Babett a forgatások és a családi teendők között próbálja megtervezni az ideális pihenést. Köllő Babett így fogalmazott:

Pihenni akarok majd. Bekuckózni, és van egy pár film, meg műsor, amit nem sikerült végig néznem még, úgyhogy azt hiszem, azokat bepótolom. Az lesz a bakancslistám - miután én 22-e estig forgatok, dolgozom, aztán 23-án a konyhában munkálkodom, és remélhetőleg 27-én végzek - hogy 27-e után három napom legyen arra, hogy csak úgy semmit tegyek. Azt hiszem, hogy ez a nagy tervem, álmom 2025 végére. Jussak el addig, hogy még talán unatkozzak is, bár ezt nem szoktam magamnak megengedni, de mondom, talán nagyjából így ennyit akarok: pihenni.

A színésznő bevallása szerint nemcsak a teljes kikapcsolódás, hanem a semmittevés is ritka kincs számára. Három napig szeretne kizárólag magára figyelni, senkire nem főzni, és egyszerűen csak élvezni a nyugalmat.

Köllő Babett műsorvezető csak pihenni szeretne (Fotó: Bors)

Pihenés és bekuckózás

Ahogy Köllő Babett mesél az idei év végi pihenésről, egyértelművé válik, hogy a színésznő számára a nyugalom a legnagyobb ajándék:

Az, hogy nyugodtan filmezzek, munka, főzés nélkül az az álmom. Egy ajándék lenne.

Három napnyi semmittevés és kikapcsolódás után újult erővel tér majd vissza a mindennapokhoz. A forgatások és a családi készülődés közötti szünet igazi ritkaság, amit Babett maximálisan ki akar élvezni. A rajongók már most drukkolnak, hogy minden a tervei szerint alakuljon, és valóban elérhesse ezt a fajta nyugalmat.

Egy biztos: az ünnepek után nemcsak feltöltődve, de teljesen kipihenten láthatjuk majd a képernyőn. Köllő Babett példája pedig emlékeztet minket arra, mennyire fontos időt szakítani magunkra a rohanó hétköznapokban.