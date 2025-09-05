Köllő Babett mindent a fantáziára bízott: Csak a kutyájával takarta testét a színésznő

Mindössze 24 óráig elérhető Instagram történetben sokkolta rajongóit Köllő Babett kutyájával takarta, ruhák nélküli testével. Ez látszódik azon a fotón, amit az egykori luxusfeleség közösségi oldalán mutatott meg rajongóinak.

Köllő Babett Jennifer Lopezzel is találkozott (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Köllő Babett alakja még mindig a régi

Köllő Babett nem bíz semmit sem a fantáziára, legalábbis nem mindig... Rendszeresen mutatja meg a világnak, hogy nagyon is jól érzi magát a bőrében. Az egykori luxusfeleség szinte heti rendszerességgel posztol pikáns képeket.

Nyáron valóra vált egyik álma is, aminek a beteljesülése hatalmas örömmel töltötte el Köllő Babettet. Napokig az események hatása alatt volt, ugyanis személyesen találkozhatott Jennifer Lopez világhírű amerikai énekesnővel budapesti koncertjén. A felejthetetlen pillanatot boldogan osztotta meg a világgal.

„Még mindig alig hiszem el… Találkoztam Jennifer Lopezzel! Megtiszteltetés volt egy ilyen ikonikus nővel személyesen találkozni, kezet fogni, beszélni. Jennifer nemcsak tehetséges és gyönyörű, de olyan kisugárzása van, ami teljesen magával ragadó.”

Ő valóban élő bizonyítéka annak, hogy a kor csak egy szám – karizma, erő és stílus nem ismer határokat.

„Varázslatos egyéniség, inspiráló találkozás. Köszönöm” – áradozott korábbi bejegyzésében a díváról Köllő Babett, akinek volt szerencséje egy közös fotót is készíteni az épp turnézó énekesnővel.

Csak a kutyájával takarta testét-(Fotó: Instagram)

Köllő Babett szexi fotójától felrobbant a net

A kommentszekció mindig felforrósodik Babett szexi fotóitól, és ez sem maradt kommentár nélkül. Egy nőnek mindig jólesnek a bókok, a követők pedig most is gondoskodtak róla, hogy ne vegyék el a jövőben egy-egy újabb hasonló kép megosztásától a kedvét.

Álomszép tündérke vagy Babett

– írja az egyik kommentelő a sztár varázsáról.

Róma császárai harcoltak volna azért, hogy elnyerjék szívedet

– olvasható egy másik hozzászólásban, míg más csak rövidre fogta gondolatait: