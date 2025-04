"Gyönyörű kebleid vannak!" - Nem sokat hagy a képzeletre Köllő Babett legújabb fotója

Újabb vadító képpel jelentkezett be követői legnagyobb örömére Köllő Babett. Az egykori luxusfeleség legújabb Instagram-posztjában ugyanis szemérmetlenül tárta világgá, milyen gömbölyű formákkal is áldotta meg őt a sors. Fotóján ugyanis keblei melltartó hiányában épphogy csak nem esnek ki mélyen dekoltált felsőjéből.

Vadító képpel jelentkezett be.

Az ultradögös fotó egyébként még tavaly nyáron készülhetett, amikor is a Richter Safari Parkban járt Nagykőrösön, miután a háttérben egy igazi rendkívüli emlős, egy zsiráf is látható. Erről azonban dekoltázsa kellően elvonja a figyelmet, amit rajongói viccesen meg is jegyeztek számára.

Mellesleg a zsiráf. Mellesleg milyen gyönyörű állat a zsiráf!

- érkeztek a poénos megjegyzések, ám akadt olyan is, aki nem kertelt, kimondta, amit gondolt a kép láttán: