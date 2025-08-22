Szerencsekerék: Hugh Jackman imádja ennek a magyar tervezőnek a szmokingját

Hogy mit keres Hugh Jackman és Ornella Muti a TV2 sikerműsorában? Nos, sem a Farkas filmek sztárja, sem az olasz színésznő nem vett részt személyesen a Szerencsekerék forgatásán, sem a feladványok között nem tűnt fel a nevük, de a péntek esti epizód játékosai mégis emlegették őket. Hiszen Silka Ágnesnek és Merő Péternek is akadt egy-egy jó sztori a tarsolyában velük kapcsolatban.

Hihetetlen sztorik kerülnek terítékre a szerencsekerék pénteki adásában (Fotó: TV2)

Világsztár pletykák a Szerencsekerékben

A Szerencsekerék műsorvezetője, Kasza Tibi a tematikus adás felvételén arra volt kíváncsi, hogy a divatszakmát képviselő játékosok találkoztak-e már igazi világsztárral a munkájuk során. A hármas fogatból Holdampf Linda nem akarta kifecsegni, hogy volt-e ilyen találkozása, de Silka Ágnes és Merő Péter azért előálltak egy-egy jópofa történettel.

„Hugh Jackmannel volt egy sztorim. Felhívtak, hogy kellene csinálnunk egy szmokingot, este megkapjuk a méreteket és reggelre már meg kell kreálnunk” - kezdte Silka Ágnes.

Amikor felhívtak, nem igazán értettem a nevet, illetve ilyen lehetetlen dolgokat nem igazán szoktam elvállalni. Ahogy leraktuk a telefont, a fiamnak meséltem, hogy kik hívtak, mire ő felvilágosított, hogy kiről van és azonnal hívjam vissza

– folytatta a divattervező, aki hozzátette: „Így elkészítettük a szmokingot, amit később meg akartam próbálni visszavásárolni is, de azt mondták, hogy szeretné megtartani, mert soha nem volt még ilyen kényelmes darabja” – mesélte büszkén Silka Ágnes.

Merő Péter bevallotta, fogalma sem volt róla, kiről is szól az e-mail (Fotó: TV2)

„Ornella anyukájának kell egy ruha, nem ismerem őket...”

Nem maradt adósa Kasza Tibinek és így a nézőknek sem Merő Péter a Next Top Model Hungary zsűritagja, aki egy alkalommal az olasz világsztárt, Ornella Mutit öltöztette fel tetőtől talpig.

„Nekem is volt egy hasonló sztorim. Írtak nekem egy e-mailt, hogy kellene csinálni egy ruhát Ornella Mutinak, én meg mondtam, hogy valami Ornella anyukájának kell egy ruha, nem ismerem őket. A többiek mondták, hogy mutassam meg a levelet, hogy pontosan miről is van szó, akkor esett le, hogy az ismert olasz színésznőről van szó. Mondtam, hogy honnan kellene ismernem, aztán kiderült, hogy korábban már egyszer öltöztettem. Az ember olykor belefut ilyenekbe” – idézte fel a kedves történetet a divattervező.