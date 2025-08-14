Bikiniben mutatta meg fogyását a TV2 szépsége, azt is elmondta, foglalt-e a szíve

A TV2 tehetségkutató realityje, a Next Top Model Hungary több versenyző életét is megváltoztatta. A győztes Mészáros Lili előtt megnyíltak a kapuk a nemzetközi modellkarrier tekintetében. Egy másik ígéretes tehetség, Vidéki Vivi pedig arra jött rá nemrég, hogy nem akar többé megfelelni az ügynökségek elvárásainak…

Vidéki Vivi a TV2 műsorában lett népszerű, ám a zsűrinek feladta a leckét a méreteivel

Fotó: Szabolcs László

A TV2 szépsége már nem akar másoknak megfelelni

A műsorban többször szóba került, hogy Vidéki Vivi súlya miatt nem kategorizálható plus size modellnek, és a forgatás alatti fogyása miatt a mid size kategóriából is „kifogyott”.

„Utána, amikor mentem ügynökséghez, és dolgoztam modellként, akkor próbáltam a csípőméretemet egy kicsit feljebb tornázni, mert a külföldi kifutókra nagyobb csípőméretet kerestek a mid size modellek esetében. De ez valahogy nem ment, és mindig stresszelt, hogy sosem felelek meg, mert a klasszikus modellnek nyilván nem tudok – nem tudok annyit fogyni –, de még mid size-nak sem. Végül úgy voltam vele, hogy ez nem egészséges, hogy folyamatosan próbálok másnak megfelelni. Ezért ezzel fel is hagytam, és eldöntöttem, hogy saját magamból a legjobbat szeretném kihozni” – fogalmazott Vivi nemrég a Ripostnak nyilatkozva.

Vidéki Vivi: „Nincs gyerekem, szingli vagyok”

Most közösségi oldalán kérdezz-felelek formájában faggatták követői, akik kérdésére elárulta: már tíz kiló mínusznál tart, amit kemény munkának köszönhet:

„A magánéletemben történtek változások, amik adták a kezdeti motivációt. Emellett tudtam, hogy rendszeresnek kell lennem, akkor is, ha nem látom az eredményt. Ahogy visszajöttem Kínából, felkerestem egy személyi edzőt, akivel az elején négyszer edzettünk egy héten. Sokszor nincs kedvem edzeni, de a személyi edző mellett akkor is lemegyek a terembe, ha nem szeretnék. Ez sokat segített.”

Már tíz kilót lefogyott, de a jelek szerint még nem érte el a kitűzött célt Fotó: Instagram/Vidéki Vivi

„A modellvilág elvárásait már rég elengedtem, kizárólag magam miatt változtattam. Újévi fogadalmam volt, hogy a legjobb formámat hozzam ki magamból, hiszen most adott minden ahhoz, hogy viszonylag könnyen elérjem a célom.”

Nincs gyerekem, szingli vagyok, a munkán kívül más dolgom nincs

– fejtette ki Vidéki Vivi, majd hozzátette, a külső változás mellett a belsőre is figyel: