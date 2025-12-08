Köllő Babett villámgyorsan behuppant egy idegen férfi ölébe

A történet ott kezdődött, hogy Babett a hétvégén egy kis városi sétálgatáson járt, amikor is már javában zajlott az ünnepi készülődés. A dekoráció csillogott, a Mikulás pedig szorgosan fotózkodott a gyerekekkel. Aki azonban arra járt, valami egészen különleges jelenetnek lehetett tanúja. Az már nem újdonság, hogy Köllő Babett mindenhol nagy feltűnést kelt, de amit most művelt, arra kevesen számítottak.

Köllő Babett Instagram-oldalán mutatta meg az idei ünnep legviccesebb pillanatát (Fotó: Instagram)

Köllő Babett és a nagy Mikulás-pillanat

A sztár láthatóan jókedvűen érkezett a helyszínre, és ahogy megpillantotta a Mikulást, egyetlen szempillantás alatt döntött: odalépett, mosolygott, majd gondolkodás nélkül, egy gyors kérdést követően belehuppant a piros ruhás nagyszakállú ölébe. A jelenet olyan könnyedséggel történt, mintha minden évben lenne egy kötelező „Mikulás-ölbeülős” rituáléja – a körülötte állók legnagyobb örömére.

A kommentelők pedig nem kímélték a színésznőt: volt, aki azt írta, „Babett biztos dupla ajándékot kap idén”, mások szerint pedig

A Mikulásnak még mindig remeg a térde.

A rajongók nem bírják abbahagyni a nevetést

A közösségi média természetesen felrobbant: Babett neve percek alatt trenddé vált. Többen megjegyezték, hogy mennyire felszabadult és vidám jelenség, és hogy a legtöbb celeb példát vehetne róla, hogyan kell spontán módon szórakoztatni a közönséget.

Mások azt emelték ki, hogy a sztár mindig képes életet vinni a hétköznapi helyzetekbe. Egy egyszerű plázás Mikulásból országos bulvárhős lett, és ezt egyetlen pillanat alatt sikerült elérnie – pusztán azzal, hogy beült az ölébe.

Köllő Babett lánya helyett is belehuppant a Mikulás ölébe (Fotó: Gáll Regina / Bors)

A Mikulás reakciója is aranyat ért

Nem csak a rajongók, hanem maga a Mikulás is élvezte a váratlan jelenetet. A nagyszakállú férfi először láthatóan meglepődött, majd széles mosollyal ölelte meg Babettet, aki egy: „Ugye, idén is jó voltam?” – tekintettel koronázta meg a pillanatot. A Mikulás pedig valószínű azt gondolta: „Te biztosan.”

A kedves jelenet így még ünnepibb hangulatot teremtett, és sokak szerint már most ez az idei advent egyik legaranyosabb és legviccesebb pillanata.