„Jók a melleid, kedves!” – Köllő Babett ikreit dicsérik

Mesésen egzotikus helyszínről jelentkezett be Instagram-oldalán Köllő Babett. A színésznő a fotó alapján Isztambulban élvezte a napsütést, háttérben a Hagia Szophiával. „Sokadik alkalommal vagyok itt és mindig elvarázsol a város” – vallotta be Babett, ám úgy tűnik, a rajongók többségének tekintetét sokkal inkább a Köllő Babett ikrei, mintsem a háttérben található csodaszép mecset kupolája és tornyai ragadták meg.

Köllő Babett ikrei felülmúlják a Hagia Szophiát – a rajongók hozzászólásai alapján Fotó: TV2

Rajongói szemében Köllő Babett ikrei felülmúlják a Hagia Szophiát

Hiába próbálta Köllő Babett a szavaival beállítania fókuszt a háttérre és Isztambulra, nem jött be a terve. A hozzászólókat hidegen hagyta a a török város büszkesége.

„Jók a melleid, kedves!”

„Azok a cicik...”

„Gyönyörű és szexi vagy.”

„Milyen szép... épület van a háttérben.”

– ovashatók a kommentelők hozzászólásai.