„Jók a melleid, kedves!” – Köllő Babett ikreit dicsérik

A csinos színésznő Isztambulból jelentkezett be. Köllő Babett ikrei felülmúlják a Hagia Szophiát – a rajongók hozzászólásai alapján.
Mesésen egzotikus helyszínről jelentkezett be Instagram-oldalán Köllő Babett. A színésznő a fotó alapján Isztambulban élvezte a napsütést, háttérben a Hagia Szophiával. „Sokadik alkalommal vagyok itt és mindig elvarázsol a város” – vallotta be Babett, ám úgy tűnik, a rajongók többségének tekintetét sokkal inkább a Köllő Babett ikrei, mintsem a háttérben található csodaszép mecset kupolája és tornyai ragadták meg.
Hiába próbálta Köllő Babett a szavaival beállítania fókuszt a háttérre és Isztambulra, nem jött be a terve. A hozzászólókat hidegen hagyta a a török város büszkesége.
„Jók a melleid, kedves!”
„Azok a cicik...”
„Gyönyörű és szexi vagy.”
„Milyen szép... épület van a háttérben.”
– ovashatók a kommentelők hozzászólásai.
