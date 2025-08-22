Van különbség! – Köllő Babett megmutatta ritkán látott ikertestvérét, aki sok szempontból nem hasonlít a színésznőre. Babett ikertestére ugyanis fiú, Roland, ráadásul jóval magasabb. A közös fotó ugyanis rendkívül beszédes: Roland még úgy is fél fejjel magasabb, hogy a lánytestvére egy dobogón áll...

„Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem! Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk.”

– írta Babett a csütörtöki Instagram-posztjában.

Szandi két szívet küldött a testvéreknek.

„Milyen helyes tesód van!”

– jegyezte meg egy kommentelő.

„Azért én inkább veled randiznék!”

– fejezte ki vágyát egy újabb hozzászóló.