Van különbség! – Köllő Babett megmutatta ritkán látott ikertestvérét, aki sok szempontból nem hasonlít a színésznőre. Babett ikertestére ugyanis fiú, Roland, ráadásul jóval magasabb. A közös fotó ugyanis rendkívül beszédes: Roland még úgy is fél fejjel magasabb, hogy a lánytestvére egy dobogón áll...
„Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem! Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk.”
– írta Babett a csütörtöki Instagram-posztjában.
Szandi két szívet küldött a testvéreknek.
„Milyen helyes tesód van!”
– jegyezte meg egy kommentelő.
„Azért én inkább veled randiznék!”
– fejezte ki vágyát egy újabb hozzászóló.
