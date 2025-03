„Az ikertestvéremmel osztozunk egy pasin és egy ágyon – egyesek szerint ez furcsa, de mi szeretjük”

Egy ikertestvérpár teljesen új szintre emelte a „testvériesen megosztoznak” kifejezést, miután bevallották, hogy közös barátjuk van – és közös az ágyuk is.

Fotó: YouTube

Pediah és Petunia, az ikrek együtt vannak Thembával, és együtt posztolnak a közösségi médiában Euphoria Throuple néven. Két éve élnek kapcsolatban, először egy nyaraláson találkoztak, amikor Themba megkérdezte, vehet-e a lányoknak egy fagylaltot – és a többi már történelem.

Themba a kezdetektől fogva világossá tette szándékát azzal, hogy inkább a párral akar randevúzni, mint csak egyikükkel – írja a Love Don't Judge. A testvérpár azonban eleinte szkeptikus volt abban, hogy mit akar, és hónapokig csak kerülgették a forró kását, mire is beleegyeztek, hogy elmennek vele randizni.

Themba korábban is élt poliamor kapcsolatban, így a helyzet nem volt új számára. Eközben az ikrek is jártak már ugyanazzal a férfival, így végül is számukra sem volt ismeretlen a helyzet. Themba ugyan viccelődött, hogy az „ágy nem elég nagy” hármuknak, de nem bánja. Elárulta, ez olyan, mintha „mindkét világból a legjobbat birtokolná”, mert „nem ugyanolyanok”. „Olyanok, mint a cukor és a só” – mondta, azzal viccelve, hogy „kiegyensúlyozzák egymást”.

Azonban nem minden napsütés és szivárvány. A csapat azt mondja, hogy valahányszor kimennek az utcára, „az emberek megbámulják őket”. Még azt is megosztották, hogy korábban „kidobták” őket az üzletekből és a „nyilvános területekről, például a nyilvános uszodákból”, mert hárman alkotnak egy párt.

Még azt is elmesélték, hogy az online trollok „apához és gyerekekhez” hasonlítják őket, megkérdezték, hány évesek az ikrek, és kegyetlenül azt mondták, „utálják” a kapcsolatot. Az emberek azt hiszik, hogy kapcsolatuk csak a befolyás miatt van – vagy a lányok csak pénzért vannak vele –, de hajthatatlanok, hogy ez korántsem így van.

Themba ápolóként dolgozik, míg az ikreknek több üzletük is van, beleértve a korrepetálást és a fodrászatot. Mindkettőjük mellett szeretne hivatalosan elköteleződni – de Dél-Afrikában nem legális a többnejűség.