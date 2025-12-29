„Van, amikor azt szeretném, hogy álljon meg az idő örökre” - Csuti megható, eddig sosem látott emlékeket osztott meg gyermekeiről

Szabó András Csuti számára minden bizonnyal a feje tetejére állt a világ, mikor 2022-ben bejelentésre került, hogy külön utakon folytatják két gyermeke édesanyjával, Kulcsár Edinával. Azóta mindketten megtalálták a boldogságot, hiszen az egykori szépségkirálynő G.w.M felesége lett, akivel már két közös gyerekük is született; az üzletember pedig Sudár Biankával jött össze, akivel úgy tűnik, hogy harmonikus a kapcsolatuk.

Szabó András Csuti / Fotó: Szabolcs László

Most egy igazán megható, különleges poszttal jelentkezett közösségi oldalán Szabó András Csuti, ugyanis megmutatta, hogyan zajlott a kisfiával és a kislányával a karácsony. A közzétett fotókon a gyerkőcök izgatottan bontogatják az ajándékaikat a karácsonyfa mellett, igazi családi idill látható a felvételeken – nem csoda, hogy ez új, fontos emlék Csutinak is kihozta az érzelmesebb oldalát.

Általában szeretem ha zajlanak az események és haladunk, de van amikor azt szeretném, hogy álljon meg az idő örökre! Kisbabáim ❤️🎄

– írta Szabó András Csuti a megható fotókhoz, amiket alább lehet megtekinteni.