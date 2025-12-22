„Megdolgozott ezért” – Csuti kiállt Gáspár Evelin mellett

Az elmúlt napokban sorra kapja a sikeres Gáspár Evelin a gyűlölködő hozzászólásokat. Azért támadták be, mert Szijjártó Péter stábjában kapott állást. Még a Csillag Születik! idei évadának zsűritagja, Molnár Áron is megjegyzéseket tett a tehetséges Gáspár lányra, akit már sokan megvédtek. Ezt tette most a népszerű műsorvezető, Csuti is.

Csuti kiállt Gáspár Evelin mellett. Fotó: Bors

Gáspár Evelin mellett a többség

Rengeteg a gyűlölködő komment Gáspár Evelinre, és egyszerűen nem értem, miért. Nem tudom, mikor olvastam utoljára ennyi rosszindulatú megjegyzést. Sok mindent lehet róla mondani, de mi is a baj igazából? Hogy ő a Gáspár Győző lánya, vagy hogy éveken át szerepelt a Győzike show-ban? Nem az ő felelőssége ez. Vagy azért, mert roma? Ezen már rég túl kellene lennünk

– kezdte videójában a műsorvezető.

A családapa azt is kiemelte, miért tartja jónak, hogy Evelin ilyen fontos munkát végez, szerinte ez a szakma méltó a teljesítményéhez.

Evelin nagyon sokat tett azért, hogy ne a családja alapján legyen megítélve. Több diplomája is van, ráadásul van hazai és külföldi is, és két nyelven beszél anyanyelvi szinten. Tehát sokat dolgozott azon, hogy ne az a karakter legyen, akit a Győzike show-ban megismerhettünk

– mondta közösségi oldalán Csuti, aki mellett több sztár is felszólalt már Gáspár Evelin védelmében.

Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel dolgozik együtt, és ellátogat vele a külföldi diplomáciai találkozókra (Fotó: Mediaworks archív)

Csuti személyes tapasztalatát is megosztotta

Korábban dolgoztam is Evelinnel, elsőként érkezett és utolsóként távozott. Persze, sok mindent lehet mondani róla, de azt nem, hogy ne tanult volna annyit, hogy feledtetni tudja mindezt azokkal, akikkel úgy néz ki, egyelőre nem sikerült

– árulta el Szabó András. Így a szeretet ünnepéhez közeledve az üzletember szerint is jobb lenne, ha inkább pozitív érzelmek lennének az emberekben, és nem csak a gyűlölet.

Mindjárt itt a karácsony, kicsit nyugodjunk le. Ne az legyen az első gondolat, hogy minden alaposabb gondolkodás nélkül elküldünk valakit melegebb éghajlatra

– emlékeztetett mindenkit Csuti az időszak legfontosabb üzenetére.