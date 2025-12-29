VV Seherezádé először élhette át a karácsony varázsát gyermekével

Az idei karácsony Kultsár Vivien Seherezádé életében egészen különleges volt: első alkalommal ünnepelhette meg a szeretett ünnepet kisfiával, Noah-val. VV Seherezádé korábban többször is beszélt arról, milyen nehéz volt a baba első két hónapja a rendkívül érzékeny pocakfájások miatt. „Sajnos extrém hasfájós volt kisfiunk, a pocakfájásnak köszönhetően nem aludtunk, és a nappali mikro alvások mellett sem volt egyetlen igazi, nyugodt pillanat sem. Volt, hogy négyóránként váltottuk egymást a férjemmel, vállvetve harcoltunk” – mesélte Seherezádé korábban a Borsnak.

Kultsár Vivien Seherezádé kisfiának első karácsonya volt (Fotó: Instagram)

VV Seherezádé kisfia első karácsonya csodás volt

Szerencsére a nehéz időszak elmúlt, és Noah mára mosolygós, vidám baba lett, aki rengeteg szeretetet és boldogságot hozott a család életébe. A karácsonyi készülődés így már sokkal könnyedebb volt, ám VV Seherezádé számára a logisztika és a részletek megtervezése továbbra is kihívásnak számított. Korábban, amikor Rómában élt, december első napjaiban díszítette fel a fát, idén azonban a baba miatt egy kicsit előrehozta a dekoráció elkészítését.

November 25-én már felállítottam a karácsonyfát, és elkezdtem a díszeket rendezni. Ez nálam hagyomány, imádom a fahéjt és a szegfűszeget, a teákat, a gyertyák illatát, a villogó fényeket, az ünnepi hangulatot nem lehet eléggé korán elkezdeni

– mesélte el Seherezádé a Metropolnak.

VV Seherezádé férje minden pillanatot megörökített az első közös karácsonyukból (Fotó: Instagram)

Első karácsonyuk volt

A kis Noah első karácsonyára való felkészülés azonban nem csak a díszítésről szólt. VV Seherezádé igyekezett megtalálni a legmegfelelőbb ajándékokat, figyelembe véve a baba korát és igényeit is. „Őszinte leszek, rengeteg mindene van már, de kutatnom kellett, hogy mi hiányzott a három-négy hónapos kisfiunknak” – árulta el.

Az első karácsony tehát nemcsak a baba, hanem a teljes család számára emlékezetes és meghitt élmény volt. VV Seherezádé büszkén és boldogan mutatta meg Noah-t a családjának, és úgy tűnik, az ünnepi időszak végre megadta azt az örömet és nyugalmat, amire a fiatal anyuka már régóta vágyott. A baba és a karácsonyi hangulat együtt olyan idilli pillanatokat teremtett, amelyeket a család sokáig fog emlegetni.