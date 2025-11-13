RETRO RÁDIÓ

VV Seherezádé most elárulja: így tette túl magát a szülés utáni depresszión!

Ezt a pszichés megpróbáltatást nagyon jól ismeri a csinos valóságshow-sztár is, VV Seherezádé. A szülés utáni depresszió számos frissen szült édesanya életét megkeseríti.

VV Seherezádé őszintén mesélt arról, hogy milyen nehézségeken kényszerült végigmenni lelkileg, és hogyan sikerült végül túllendülnie, majd újra mosolyognia a szülés utáni depressziót követően.

A szülés utáni depresszió ellen csak egy ellenszer létezik!

Az egykori ValóVilág-lakó, VV Seherezádé három hónappal ezelőtt boldogan tartotta karjában első gyermekét, majd az idő elteltével kezdte érezni magán, hogy valami komor módon gyűlnek feje fölött a sötét felhők, ami a hétköznapi életébe is jelentős hatást gyakorolt. A fiatal édesanya elérkezettnek látta az időt erről nyíltan és őszintén beszélni nyilvánosan. Az Instagram-oldalán tett bejegyzésében alaposan kifejtette, hogy az első hónapokban nehezen viselte a folyamatosan síró baba, fájdalmas éjszakák, testének és lelkének járó kihívásokat, amik nagyon megviselték a valóságshow-sztárt. Biztos benne, hogy a férje támogatása nélkül még nehezebben bírta volna a nehézségeket.

Scarlett és a mókus (na meg a macskák) u.i egyet sem fogott még el, de napestig háborog. Sokat segített legyőzni a depit, hogy most már nem tragédiaként kezelem, ha Noah-nak fáj valami vagy nyüszi, hanem elfogadom, hogy ez egy ilyen nap vagy hét vagy periódus, és úgyis változik és jobb lesz vagy más lesz… megpróbálom a humort visszahozni a hétköznapokba. Nem álszenteskedek, hiszen az is sokat segített, hogy volt pár éjszaka, amit végigaludtunk, és hétvégenként kaptunk segítséget a rokonoktól, hogy pár órát töltődjünk (ezen a hétvégén pl. az Ikeában), ez is hatalmas löket volt, arról pedig rengeteg kérdés érkezik, hogy jelenleg mit, hogy csinálok, szóval nemsoká erről is hozok egy posztot

– írta posztjában.

Egy humoros Instagram-posztban a szépség kifejtette, hogy megtalálta a számára legjobb ellenszert szülési depressziója ellen: a saját kutyáját, Scarlettet. 

A videóban Seherezádé viccesen elképzeli, hogyan látja a világot a kutyája, miközben mókust vagy macskát kerget, majd bevágja az igazi felvételeket is. A fiatal sztáranyuka követői teljesen odáig vannak az Instagram-posztért, amit rengetegen kedveltek a BORS információi szerint.

 

