Drámai hónap: VV Seherezádé megdöbbentő vallomása a szülés utáni első hetek megpróbáltatásairól

Az újdonsült anyaság meséje helyett sokszor inkább küzdelem és kétségbeesés rajzolódik ki. A legkisebb csend is feszültséget hoz, és a napok egymásutánjai túlterheléssé nőnek. VV Seherezádé nem rejti véka alá, hogy stresszes és álmatlan egy hónapon van túl.

VV Seherezádé nem érzi olyan lazának az első évet, mint amit mások megéltek a szülés után (Fotó: Facebook/Vivien Seherezádé Kultsár)

VV Seherezádé küzdelmes időszaka

VV Seherezádé nyíltan beszél arról, hogy az első hetek messze nem hollywoodi idill — inkább egy kaotikus túlélő próba. Kultsár Vivien Seherezádé első gyermekét augusztus végén hozta a világra, és bár hálás, gyakran beszél róla, milyen nehéz anyának lenni: a fáradtság és kétségbeesés gyakran uralja a napokat. A posztjaiban leírja, hogy az egy órányi sírásmentes nyugalom után a baba gyakran újra sír, és a „laza első év” mese nem állja meg a helyét.

VV Seherezádé gyereke körüli éjszakák megviselik a családot: háromszor kelnek, és bár nem egész éjjel sír, a feszült figyelemmel járó terhelés óriási.

VV Seherezádé párja élete sem küzdelemmentes: igyekszik kezelni a mindennapi feszültségeket, de Vivien bevallotta, néha a legkisebb dolgokból is vita lehet, legutóbb egy kanapévásárlás is majdnem veszekedésbe torkollt, amikor a baba görcsölt.

Az anyuka őszintén ír arról, hogy mennyire tehetetlen, amikor a baba hasi fájdalmait nem tudja megszüntetni; a pulzus felszökik, a gombóc a torkon marad, és az ember kimenne a világból. A császáros és hüvelyi szülés összehasonlítása, a segítő család vagy a pénzügyi háttér mind befolyásolják, hogy ki mennyire van nehéz helyzetben — de Seherezádé szerint nincs általános recept. Sok a magány és a vita, de az őszinteség legalább segít.

Láthatóan büszke a gyermekére, akiről gyakran oszt meg képeket a közösségi oldalain (Fotó: Facebook/Vivien Seherezádé Kultsár)

Extra feszültség is érkezett

Jól ismerjük, hogy a baj sosem jár egyedül. A feszült helyzetét tetézi, hogy néhány nappal ezelőtt VV Seherezádé férjét mentők vitték el, amikor késő este áramütés érte a házukban. A celeb megerősítette, férje már jól van, de óriási riadalmat és bizonytalanságot okozott az eset.

Nem tagadja tehát, hogy megszenved az első időkben, stresszes heteket élnek át: Vivien sorolja, mennyi praktikát próbáltak a hasfájásra — pólya, fehér zaj, különböző cseppek. Nincs egységes recept, minden baba más, ezért bántja a kioktató hangvétel, amit a környezetétől időnként tapasztal. És persze a legfájdalmasabb pillanatok, amikor a szülő tehetetlen.