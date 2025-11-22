Hoppá! VV Seherezádé mélyen kivágott fürdőruhában mutatta meg kebleit
Szülés után nem sokkal már bomba alakja van.
VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien nem bujkál tovább, megmutatta bomba alakját, pedig csak pár hónapja szült. Ez azonban cseppet sem látszik rajta, a kismama csak úgy ragyog!
VV Seherezádé: Elszöktünk egy éjszakára
A Való világ egykori szereplője intim képeket osztott meg magáról és gyermeke apjáról. A nyitókép azonban lélegzetelállítóra sikeredett: mélyen dekoltált, fekete fürdőruhájában mutatta meg a világnak az újdonsült anyuka, hogy újra bomba formában van.
Seherezádé, aki a Noah Liam nevet adta kisfiának, ahogyan sok más magyar sztár is, férje társaságában "elszökött", gogy egy luxushotelban pihenje ki a szülés utáni depresszió megpróbáltatásait.
Itt mi is voltunk fantasztikus hely, érezzétek jól magatokat
- írta egy rajongója, amelyre Seherezádé úgy válaszolt, hogy nekik is nagy kedvencük a hely, így arra lehet következtetni, hogy sokszor jártak már itt.
VV Seherezádé egyébként hosszan kifejtette, hogy mennyit köszönhet férjének abban, ahol most tart, hiszen a szülés utáni depresszió rányomta a bélyegét a gyermekáldást követő időszakra.
Sokat segített legyőzni a depit, hogy most már nem tragédiaként kezelem, ha Noah-nak fáj valami vagy nyüszi, hanem elfogadom, hogy ez egy ilyen nap vagy hét vagy periódus, és úgyis változik és jobb lesz vagy más lesz… megpróbálom a humort visszahozni a hétköznapokba. Nem álszenteskedek, hiszen az is sokat segített, hogy volt pár éjszaka, amit végigaludtunk, és hétvégenként kaptunk segítséget a rokonoktól, hogy pár órát töltődjünk (ezen a hétvégén pl. az Ikeában), ez is hatalmas löket volt, arról pedig rengeteg kérdés érkezik, hogy jelenleg mit, hogy csinálok, szóval nemsoká erről is hozok egy posztot
- írta, amelyben kifejti, hogy a családjára is számíthat, ha kicsit ki akar szakadni, ahogyan ez most is történhetett.
