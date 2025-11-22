RETRO RÁDIÓ

Hoppá! VV Seherezádé mélyen kivágott fürdőruhában mutatta meg kebleit

Szülés után nem sokkal már bomba alakja van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Seherezádé szexi fürdőruha

VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien nem bujkál tovább, megmutatta bomba alakját, pedig csak pár hónapja szült. Ez azonban cseppet sem látszik rajta, a kismama csak úgy ragyog!

Hoppá! VV Seherezádé mélyen kivágott fürdőruhában mutatta meg kebleit. Fotó: Facebook

VV Seherezádé: Elszöktünk egy éjszakára

A Való világ egykori szereplője intim képeket osztott meg magáról és gyermeke apjáról. A nyitókép azonban lélegzetelállítóra sikeredett: mélyen dekoltált, fekete fürdőruhájában mutatta meg a világnak az újdonsült anyuka, hogy újra bomba formában van.

Seherezádé, aki a Noah Liam nevet adta kisfiának, ahogyan sok más magyar sztár is, férje társaságában "elszökött", gogy egy luxushotelban pihenje ki a szülés utáni depresszió megpróbáltatásait.

Itt mi is voltunk fantasztikus hely, érezzétek jól magatokat 

- írta egy rajongója, amelyre Seherezádé úgy válaszolt, hogy nekik is nagy kedvencük a hely, így arra lehet következtetni, hogy sokszor jártak már itt.

VV Seherezádé egyébként hosszan kifejtette, hogy mennyit köszönhet férjének abban, ahol most tart, hiszen a szülés utáni depresszió rányomta a bélyegét a gyermekáldást követő időszakra.

Sokat segített legyőzni a depit, hogy most már nem tragédiaként kezelem, ha Noah-nak fáj valami vagy nyüszi, hanem elfogadom, hogy ez egy ilyen nap vagy hét vagy periódus, és úgyis változik és jobb lesz vagy más lesz… megpróbálom a humort visszahozni a hétköznapokba. Nem álszenteskedek, hiszen az is sokat segített, hogy volt pár éjszaka, amit végigaludtunk, és hétvégenként kaptunk segítséget a rokonoktól, hogy pár órát töltődjünk (ezen a hétvégén pl. az Ikeában), ez is hatalmas löket volt, arról pedig rengeteg kérdés érkezik, hogy jelenleg mit, hogy csinálok, szóval nemsoká erről is hozok egy posztot

- írta, amelyben kifejti, hogy a családjára is számíthat, ha kicsit ki akar szakadni, ahogyan ez most is történhetett.

