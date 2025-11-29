Megható: Köllő Babett súlyos beteg kisfiúnak kért segítséget
A műsorvezető közösségi oldalán kért segítséget rajongóitól. Köllő Babett egy beteg kisfiúnak és családjának szeretné szebbé varázsolni az ünnepeket.
Köllő Babett nemrég családjáról vallott a Borsnak, és elárulta, hogy lánya a mai napig nagyszerű ellátást kap a mama-hotelben. Az édesanya még most is az ágyba viszi a reggelit Millának és reméli, hogy egy nap ő is folytatja majd ezt a hagyományt. Babett igyekszik mindent megadni gyermekének, emellett azonban más rászoruló gyerkőcök sorsával is foglalkozik.
Köllő Babett segítséget keres
A műsorvezetőt most egy sérült kisfiú sorsa érintette meg és úgy döntött, igyekszik minden követ megmozgatni, hogy a család a lehető legtöbb segítséget megkapja.
Megismerkedtem egy csodálatos édesanyával, aki azon túl, hogy hősiesen neveli sérült kisfiát, más hasonló helyzetben levő anyukákat segít a maradék erejéből. Most viszont neki van szüksége segítségre
– írta közösségi oldalán a családanya. A kisfiú édesanyja leginkább amiatt aggódik, hogy egy ilyen betegségben szenvedő gyermeknek nagyon nehéz megoldani a közlekedést.
Egy használt, mozgássérült autó megvásárlására adtak be pályázatot, de sajnos elutasították őket. Az életük autó nélkül elképzelhetetlen. Sehova nem jutnak el nélküle, se kezelni, sem fejlesztésekre, a tömegközlekedés nem opció Nimród helyzetében
– árulta el Instagram oldalán Köllő Babett, aki nemcsak gyermekét, hanem korábbi versenyzőit is anyatigrisként félti.
Köllő Babett jótékonyságra buzdít
A műsorvezető posztjában arra kéri követőit, hogy ha tudnak, segítsenek a család szorult helyzetén.
Rengeteget költött már Edina a 23 éves autójukra, többször lerobbant, szétégtek a kábelek stb.. és már plusz aksi.. poroltó.. bikakábel.. pótkerék az autótartozékuk, de Nimi mellett ezeket a helyzeteket egyedülálló anyaként megélni, megoldani nem könnyű
– számolt be az anyuka helyzetéről a műsorvezető, aki nemrég ikertestvérét is megmutatta. Babett ezután a rajongóihoz fordult, mivel tudja, hogy minden segítség elkél a nehéz sorsú családnak.
Tudom, hogy ünnepek előtt mindenki rohan és a saját életével van elfoglalva, de sok kicsi hozzájárulás egy hatalmas csodává tud válni Nimród és Anyukája számára
– mozgósította a követőket Babett annak érdekében hogy igazán meghitt karácsonyt ünnepelhessen Nimród és családja. Egy autó pedig most többet jelentene nekik, mint bármi más az életükben.
