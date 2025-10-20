Köllő Babett anyatigrisként védte a TV2 sztárját: „Egy kicsit eltávolodtunk!”

„Konkrétan meg merem kockáztatni, hogy a profi Sztárban Sztárban – amiben a rutinos sztárok szerepeltek – sem volt ennyire komplex és nehéz produkció, amit te most 18 évesen, kezdőként letettél a színpadra. Eldobtam az agyam!” – lelkesedett Tóth Gabi zsűritag 2023 decemberében, amikor a tehetségkutató előtt ismeretlen Nagy Alexa előadta a Flashdance ikonikus jelenetét, a What a feeling-re táncolva és énekelve. Ez közel két éve volt, de hol tart most a Sztárban sztár leszek! fiatal énekesnője?

Nagy Alexa Sztárban sztár leszek!-ben nyújtott produkciója a mai napig emlékezetes

Érettségi előtt állt, fiatalon belevágott egy országos nézettségű tévéshow-ba, sodorták magukkal az események, végül harmadik lett.

A TV2 keresett meg, korábban már voltam egy castingon. Eleinte nem szerettem volna annyira elmenni, kicsit tartottam a tévéműsoroktól. Végül egy másik sztárban sztáros barátnőm segített a döntésben, ő javasolta, hogy menjek el a tehetségkutató castingjára. Arra gondoltam, hogy egy kis tapasztalat nem árt, elmentem. A többi meg csak megtörtént

– mesélte lapunknak az énekesnő, majd hozzátette: „Nem voltak nagy elvárásaim, de nagyon élveztem azt az időszakot, sokat adott nekem emberként és énekesként. Sokat tanultam ott. Ott tanultam meg kamerák előtt normálisan beszélni, mert a show előtt elég introvertáltnak érzem magam, azóta inkább ambivertált vagy extrovertált vagyok. Ez persze idővel is változik… A műsor kezdetén még 17 éves voltam, most 20.”

Nagy Alexa leérettségizett, most zenekart alapított

„Abban az évben érettségiztem, amikor ment a műsor. Az volt a legfontosabb dolgom akkoriban, utána pedig elmentem a Kőbányai Zenei Stúdióba, ott tanulok jelenleg is nagyon jó zenészektől, másodéves vagyok” – mesélte. Első vizsgáját gipszben töltötte, egy csúszós talajon esett el kicsit korábban.

Nemrég zenekart alapítottak barátokkal, a nevük Klëo – a blues, a jazz, a rock áll legközelebb hozzá, úgyhogy ilyesfajta zenékre lehet számítani tőlük. Kedvence az angol énekesnő, Raye, de stílusban az alternatív zene is közel áll hozzá. Mindenevőnek tartja magát zenei téren, bármit elénekel.

Van, hogy ő írja a szöveget, van, hogy a gitárosuk. „Minden dalszövegünk magyarul készült, magyar közönségnek. Vannak komolyabb és bohókásabb dalaink is” – mesélte. Hat daluk van készen, hamarosan ezeket felveszik egy stúdióban. Fiatal zenekar, első fellépésük november 21-én lesz Győrben, a Kozi Drink Bárban, december 6-án pedig Budapesten a Red And Black nevű helyen lépnek fel.