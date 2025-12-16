Három hely, három óra, egy fa: Balogh Eleni karácsonya már most legendás

Balogh Eleni neve az utóbbi időben szinte állandóan felbukkan az Instagramon, ahol őszinte, néha kíméletlenül vicces tartalmaival szórakoztatja követőit. A fiatal influenszer nemcsak divattal és életmóddal foglalkozik, hanem a hétköznapi pillanatokat is előszeretettel mutatja meg. Ezek közé tartozik az ünnepi készülődés is, ami sokaknál idilli, másoknál inkább stresszes. Most épp a karácsonya indult úgy, hogy azon az egész internet jót derült.

Balogh Eleni párja, Soós Dávid kitartóan kutatta a tökéletes karácsonyfát szerelmével (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleni karácsonya: Három óra, három hely, egy fa

Az egész történet egy ártatlannak tűnő fa vásárlással indult. Eleni elárulta, hogy az első helyen „majdnem jó” volt a fa, a másodikon „túl kövér”, a harmadikon pedig végre megszületett a nagy döntés. A háromórás procedúra alatt a párja végig vele tartott, amit a követők ironikusan csak annyival kommentáltak: „Biztos élvezte.” A rajongók szerint ez már önmagában ünnepi csoda.

Sokan kiemelték, hogy pontosan ez az a helyzet, amit minden pár legalább egyszer átél az ünnepek előtt. A döntésképtelenség, a kompromisszumkeresés és az egyre fogyó türelem egy klasszikus karácsony előtti jelenség. Eleni azonban nem dramatizálta túl, inkább humorral kezelte az egészet. Ez tette igazán szerethetővé a történetet a követők szemében.

Dávid hős lett, a kommentelők megsajnálták

Hamar érkeztek is a reakciók, főleg férfiaktól. Sokan együtt éreztek Dáviddal, mások a saját karácsonyfa traumáikat idézték fel. Több feleség is viccesen bevallotta, hogy náluk is hasonló a helyzet, csak nincs róla Insta dokumentáció. Dávid így akarva-akaratlanul a „türelmes pasik” nem hivatalos arca lett.

Volt, aki azt írta: ő már az első bolt után hazament volna, mások szerint Dávid példát mutatott minden férfinak. Többen bevallották, hogy már az első fél óra után elvesztették volna a türelmüket. Egyértelműen kiderült, hogy a történet sokaknál betalált, mert túlságosan is ismerős volt.

Balogh Eleni Szerencselányos feladatai mellett már hangolódik az ünnepekre (Fotó: TV2/hot! magazin)

Férjek, feleségek, együttérző kommentek

Nemcsak a férfiak reagáltak: rengeteg nő is megszólalt a posztok alatt. Többen elismerték, hogy náluk is hasonló forgatókönyv szerint zajlik a karácsonyi készülődés, és bizony a fa kiválasztása náluk sem megy öt perc alatt. Voltak, akik Eleni pártját fogták, mondván, egy évben egyszer igazán megérdemli a tökéletes fát. Mások inkább Dávidnak küldtek virtuális pacsit a kitartásáért.