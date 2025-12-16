Elképesztő bejelentés - PYFU svindlerkedésre készül Marics Petivel

Majthényi Zsombor PYFU egy ország kedvence lett a Megasztár 2025-ben. A tehetségkutató egyik legkarakteresebb szereplőjeként vált ismertté, ahol sajátos stílusával és laza rappeléseivel hívta fel magára a figyelmet, és a teljesítménye egészen a döntőig repítette.

PYFU óriási meglepetéssel készült a rajongóinak (Fotó: Máté Krisztián)

PYFU a Megasztár után

Bár a Megasztár Lengyel Johanna sikerével ért véget, a fiatal rapper sikere továbbra is töretlen. És bár nem ő vitte haza a fődíjat, sok néző számára egyértelmű volt, hogy a története nem ér véget a műsor után. Nincs egyszerű dolga valakinek, ha az énekesek mellett rapperként szeretne érvényesülni egy műsorban, a fiatal tehetség úgy tűnik, egyelőre sikerrel vette az akadályokat.

PYFU hatalmas rajongótáborra tett szert, ami egészen a Megasztár döntőjéig repítette (Fotó: Mediaworks)

PYFU TikTokon rendszeresen jelentkezik, gyakran önironikus, humoros tartalmakkal. Éppen ezért kapta fel mindenki a fejét, amikor egy friss videóban elhangzott tőle egy félmondat, hogy bizony svindlerkedésre készül. Mestere, Marics Peti úgy tűnik nem engedte el a tehetség kezét, akivel a műsor alatt is nagyon jó kapcsolatban volt, ugyanis nemrég közös dallal jelentkeztek be. A Svindler című szerzeménnyel nagyot robbantottak, mert népszerűsége töretlen, de úgy tűnik, hogy az a bizonyos svindlerkedés tovább folytatódik.

Mi lehet az óriási bejelentés?

Sokan találgatták, mire célozgathatott a rapper, amikor valami nagy durranásról beszélt. Most viszont végre tiszta víz került abba a bizonyos pohárba, PYFU rajongói ugyanis nem akárhol nézhetik meg kedvencüket, hanem egyenesen a Papp László Budapest Sportaréna színpadán. Bár egyelőre nem saját koncerttel készül a sztár, hanem a ValMar előtt lép majd színpadra.

PYFU útját továbbra is követi korábbi mestere, Marics Peti, aki úgy tűnik minden lehetőséget szeretne megadni neki (Fotó: MediaWorks)

A ValMar, vagyis Marics Peti és Valkusz Milán duója jelenleg a hazai popszíntér egyik legsikeresebb formációja, akik rendszeresen teltházas nagykoncerteket adnak, most viszont Aréna koncerttel próbálnak nagyot dobbantani. PYFU tehát egy olyan koncerten kap lehetőséget, ahol több ezer néző előtt mutathatja meg magát, az ország egyik legnagyobb fedett koncerthelyszínén, és ez biztos hatalmas előrelépés az újdonsült sztár életében.