Megasztár-döntője: újabb versenyzőnek kellett búcsúznia

A lehető legrosszabbkor, a döntő kapujában...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 21:52
Módosítva: 2025.11.29. 21:57
búcsú TV2 Megasztár döntő kieső

Mint ahogy arról beszámoltunk a Megasztár-döntőjében egy versenyzőtől már búcsúzni kellett. Kedl Olívia számára véget ért a verseny, miután a duettprodukciókat követően ő kapta a legkevesebb szavazatot a nézőktől.

062A9203
PYFU lett a Megasztár harmadik helyezettje Fotó: MEDIAWORKS

Ezt követően azonnal folytatódott a műsor a három dobogós, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila egyéni produkciójával. A második kör után azonban újabb versenyzőtől kellett búcsúznia a Megasztártól, így ő már biztosan nem lesz ott a döntőben, ahová csak két énekes juthat be.

A nézőktől a legkevesebb szavazatot, PYFU kapta, így számára véget ért a Megasztár.

Az utolsó, mindent eldöntő harmadik fordulóba Lengyel Johanna és Ádám Attila jutott.

 

