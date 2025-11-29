Megasztár-döntője: újabb versenyzőnek kellett búcsúznia

Mint ahogy arról beszámoltunk a Megasztár-döntőjében egy versenyzőtől már búcsúzni kellett. Kedl Olívia számára véget ért a verseny, miután a duettprodukciókat követően ő kapta a legkevesebb szavazatot a nézőktől.

PYFU lett a Megasztár harmadik helyezettje Fotó: MEDIAWORKS

Ezt követően azonnal folytatódott a műsor a három dobogós, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila egyéni produkciójával. A második kör után azonban újabb versenyzőtől kellett búcsúznia a Megasztártól, így ő már biztosan nem lesz ott a döntőben, ahová csak két énekes juthat be.

A nézőktől a legkevesebb szavazatot, PYFU kapta, így számára véget ért a Megasztár.

Az utolsó, mindent eldöntő harmadik fordulóba Lengyel Johanna és Ádám Attila jutott.