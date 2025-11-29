RETRO RÁDIÓ

Döbbenet a stúdióban: egy versenyzőnek máris véget ért a Megasztár-döntője

Már csak hárman folytathatják a műsort.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 20:47
Módosítva: 2025.11.29. 21:00
Megasztár döntő kiesés búcsú

Javában zajlik a Megasztár-döntője. A finálénak az első fordulója - ahol a versenyzők mentoráltukkal adták elő produkciójukat - véget ért.

062A9016
Kedl Olívia számára véget ért a Megasztár Fotó: MEDIAWORKS

Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila is előadták a dalukat. Ezután összesítették az eddig beérkezett szavazatokat. Akik pedig közülük a legkevesebb voksot kapta búcsúznia kellett a Megasztártól.

A nézői szavazatoknak alapján Kedl Olívia számára véget ért a verseny. Így a Megasztárt Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila folytathatja, aki egyúttal a műsor dobogósai is lettek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu