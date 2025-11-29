Döbbenet a stúdióban: egy versenyzőnek máris véget ért a Megasztár-döntője
Már csak hárman folytathatják a műsort.
Javában zajlik a Megasztár-döntője. A finálénak az első fordulója - ahol a versenyzők mentoráltukkal adták elő produkciójukat - véget ért.
Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila is előadták a dalukat. Ezután összesítették az eddig beérkezett szavazatokat. Akik pedig közülük a legkevesebb voksot kapta búcsúznia kellett a Megasztártól.
A nézői szavazatoknak alapján Kedl Olívia számára véget ért a verseny. Így a Megasztárt Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila folytathatja, aki egyúttal a műsor dobogósai is lettek.
