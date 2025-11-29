RETRO RÁDIÓ

Dráma a stúdióban: éneklés közben sérült meg Marics Peti

Ördög Nóra is nagyon aggódott a Marics Petiért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 20:22
Megasztár Marics Peti döntő sérülés

Már javában zajlik a Megasztár döntője. Az első fordulóban az finalisták a mentoráltukkal adnak elő egy közös produkciót.

Marics Peti a dal éneklése közben egy kisebb sérülést szedett össze Fotó: MEDIAWORKS

PYFU Marics Petivel együtt lépett színpadra, és a döntőre írt közös dalukat, a Svindlert adták elő. Később a produkciót értékelte a zsűri, és eközben fény derült egy olyan dologra, ami talán sokaknak elsőre nem is tűnhetett fel. Ugyanis Marics Peti a dal éneklése közben egy kisebb sérülést szedett össze.

Ez nem tudom, hogy te voltál-e, de ha igen...

- mondta PYFU mentoráltja, aki hozzátette, nincs komolyabb baja, csak elkapta valami a kezét.

 

