Dráma a stúdióban: éneklés közben sérült meg Marics Peti

Már javában zajlik a Megasztár döntője. Az első fordulóban az finalisták a mentoráltukkal adnak elő egy közös produkciót.

Marics Peti a dal éneklése közben egy kisebb sérülést szedett össze Fotó: MEDIAWORKS

PYFU Marics Petivel együtt lépett színpadra, és a döntőre írt közös dalukat, a Svindlert adták elő. Később a produkciót értékelte a zsűri, és eközben fény derült egy olyan dologra, ami talán sokaknak elsőre nem is tűnhetett fel. Ugyanis Marics Peti a dal éneklése közben egy kisebb sérülést szedett össze.

Ez nem tudom, hogy te voltál-e, de ha igen...

- mondta PYFU mentoráltja, aki hozzátette, nincs komolyabb baja, csak elkapta valami a kezét.