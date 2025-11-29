Dráma a stúdióban: éneklés közben sérült meg Marics Peti
Ördög Nóra is nagyon aggódott a Marics Petiért.
Már javában zajlik a Megasztár döntője. Az első fordulóban az finalisták a mentoráltukkal adnak elő egy közös produkciót.
PYFU Marics Petivel együtt lépett színpadra, és a döntőre írt közös dalukat, a Svindlert adták elő. Később a produkciót értékelte a zsűri, és eközben fény derült egy olyan dologra, ami talán sokaknak elsőre nem is tűnhetett fel. Ugyanis Marics Peti a dal éneklése közben egy kisebb sérülést szedett össze.
Ez nem tudom, hogy te voltál-e, de ha igen...
- mondta PYFU mentoráltja, aki hozzátette, nincs komolyabb baja, csak elkapta valami a kezét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre