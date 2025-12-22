Dráma a reptéren: Münchenben ragadt Dér Heni és Gáspár Győző

Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország?, a TV2 nagyszabású logikai vetélkedője a második évadával vasárnap este 18:55-kor visszatért a képernyőre. A műsort ezúttal is Kasza Tibi vezeti, a sztárvendégek között pedig Dér Heni és Gáspár Győző foglal helyet, akik nemcsak tudásukkal, hanem személyiségükkel is hozzájárulnak a hangulathoz.

Dér Heni és Gáspár Győző a Nagy Duettben alkottak egy párt idén tavasszal (Fotó: Mediaworks archív)

Dér Heni: „Olyan a Győző, mint egy nagy gyerek”

Dér Heni Sztárban Sztár All Stars győzelmével bebizonyította, hogy sokkal több, mint kiváló énekes, most pedig logikai és mentális felkészültségét is megmutatja. A Metropolnak adott interjújában elárulta, számára a legnagyobb kihívást nem is maga a játék, hanem az odavezető út jelentette.

Mint mesélte, Győzővel kettesben utaztak Kölnbe, a forgatás helyszínére, ám a repülés már az elején kalanddá vált.

Győzővel nagyon jó érzés volt újra együtt dolgozni. Ha valaki megismeri Győzi lelkét, akkor rájön, hogy nagyon tud tölteni és szórakoztatni. Olyan a Győző, mint egy nagy gyerek. A korábbi közös munkánk óta tartjuk a kapcsolatot és tudtam, hogy ha vele fogok utazni és forgatni, akkor nagyon szórakoztató lesz, viszont nem gondoltam volna, hogy már a kifele út Kölnbe, a forgatás helyszínére, egy kaland lesz. Ugyanis kettesben utaztunk ki és úgy kezdődött az utunk, hogy lekéstük az átszállásunkat, mert késett a gépünk Budapestről. Így Münchenben éjszakáztunk, minden nélkül, a reptéri szállodában. Ugyanis a bőröndjeink tovább mentek Kölnbe.

Heni angolul próbált egyeztetni az ügyfélszolgálattal, miközben Győző magyarul instruálta, mit mondjon, ami rengeteg humoros pillanatot szült.

„Persze imádtam” – nevetett az énekesnő, hozzátéve, természetesen külön szobában aludtak, és még azon is izgultak, nehogy Győző telefonja lemerüljön, hiszen a töltője is a bőröndben volt.

Sokan nem gondolnák, a Nagy Duett óta is baráti viszonyt ápolnak egymással (Fotó: Mediaworks archív)

Minden jó, ha jó a vége

Másnap végül minden megoldódott és pozitívan tekinthettek előre: megérkeztek Kölnbe, előkerültek a ruhák – köztük Győző csillogós öltönye is –, és kezdetét vehette a forgatás. Heni elmondása szerint a hangulat végig felszabadult, vidám és izgalmas volt. Külön kiemelte, mennyire élvezte a közös munkát, hiszen Gáspár Győző Nagy Duett partnere is Heni volt, így a mostani forgatás során is remek összhangban dolgoztak.