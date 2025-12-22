RETRO RÁDIÓ

Dráma a reptéren: Münchenben ragadt Dér Heni és Gáspár Győző

Bőröndök nélkül kellett az éjszakát a reptéren tölteniük. Dér Heni és Gáspár Győző majdnem lekéste az 1% Klub forgatását.

Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország?, a TV2 nagyszabású logikai vetélkedője a második évadával vasárnap este 18:55-kor visszatért a képernyőre. A műsort ezúttal is Kasza Tibi vezeti, a sztárvendégek között pedig Dér Heni és Gáspár Győző foglal helyet, akik nemcsak tudásukkal, hanem személyiségükkel is hozzájárulnak a hangulathoz.

Dér Heni és Gáspár Győző 2025 tavaszán kerültek közelebb a Nagy Duett műsor kapcsán.
Dér Heni és Gáspár Győző a Nagy Duettben alkottak egy párt idén tavasszal (Fotó: Mediaworks archív)

Dér Heni: „Olyan a Győző, mint egy nagy gyerek”

Dér Heni Sztárban Sztár All Stars győzelmével bebizonyította, hogy sokkal több, mint kiváló énekes, most pedig logikai és mentális felkészültségét is megmutatja. A Metropolnak adott interjújában elárulta, számára a legnagyobb kihívást nem is maga a játék, hanem az odavezető út jelentette.

Mint mesélte, Győzővel kettesben utaztak Kölnbe, a forgatás helyszínére, ám a repülés már az elején kalanddá vált

Győzővel nagyon jó érzés volt újra együtt dolgozni. Ha valaki megismeri Győzi lelkét, akkor rájön, hogy nagyon tud tölteni és szórakoztatni. Olyan a Győző, mint egy nagy gyerek. A korábbi közös munkánk óta tartjuk a kapcsolatot és tudtam, hogy ha vele fogok utazni és forgatni, akkor nagyon szórakoztató lesz, viszont nem gondoltam volna, hogy már a kifele út Kölnbe, a forgatás helyszínére, egy kaland lesz. Ugyanis kettesben utaztunk ki és úgy kezdődött az utunk, hogy lekéstük az átszállásunkat, mert késett a gépünk Budapestről. Így Münchenben éjszakáztunk, minden nélkül, a reptéri szállodában. Ugyanis a bőröndjeink tovább mentek Kölnbe.

Heni angolul próbált egyeztetni az ügyfélszolgálattal, miközben Győző magyarul instruálta, mit mondjon, ami rengeteg humoros pillanatot szült.

Persze imádtam– nevetett az énekesnő, hozzátéve, természetesen külön szobában aludtak, és még azon is izgultak, nehogy Győző telefonja lemerüljön, hiszen a töltője is a bőröndben volt.

Sokan nem gondolnák, a Nagy Duett óta is baráti viszonyt ápolnak egymással (Fotó: Mediaworks archív)

Minden jó, ha jó a vége

Másnap végül minden megoldódott és pozitívan tekinthettek előre: megérkeztek Kölnbe, előkerültek a ruhák – köztük Győző csillogós öltönye is –, és kezdetét vehette a forgatás. Heni elmondása szerint a hangulat végig felszabadult, vidám és izgalmas volt. Külön kiemelte, mennyire élvezte a közös munkát, hiszen Gáspár Győző Nagy Duett partnere is Heni volt, így a mostani forgatás során is remek összhangban dolgoztak.

A műsor felvételén Győző többeket meglepett: Heni szerint kifejezetten jól válaszolt a kérdésekre, ami új megvilágításba helyezi majd a közvélemény által sokszor alábecsült tudását. A műsorban arra is fény derül, mi Gáspár Győző iskolai végzettsége, valamint arról is lehull a lepel, hogy hány idegen nyelvet beszél a showman.

Az új évad sok nevetést, izgalmat és meglepetést ígér, miközben a nézők saját tudásukat is próbára tehetik – hiszen itt valóban kiderül, mennyire okos Magyarország.

 

