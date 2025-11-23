Sztárban Sztár All Stars: Mindenkit elcsábított Dér Heni
Igazán érzéki produkcióval tért vissza az énekesnő. A Sztárban Sztár versenyzője mindenkit elvarázsolt.
Csepregi Éva bőrébe bújva lépett színpadra Dér Heni, a Sztárban Sztár All Stars 12. adásában. Az énekesnő a Párizsi lányt adta elő, a produkciót pedig hatalmas ováció fogadta, olyannyira sikerült átlényegülnie - habár Till Attila szerint a külsejében kicsit Bíró Icát is megidézte.
Odáig volt Heniért a Sztárban Sztár All Stars zsűrije
Stohl András nem kertelt: szerinte minden ízében, minden rezdülésében tökéletes volt Dér Heni előadása, amit igen alaposan ki is elemzett. Hajós András nem tagadta, hogy nem rajong magáért a dalért, ezért tökéletes táptalaj lett volna számára a kötekedésre - mégsem tudott belekötni.
Hibátlan volt!
- jelentette ki.
Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni: ezek után nem meglepő, hogy Dér Heni megkapta a maximális 40 pontot.
