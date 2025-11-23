RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár All Stars: a feladást fontolgatta Nótár Mary

Hiba csúszott az énekesnő előadásába. A Sztárban Sztár zsűrije sem hagyta szó nélkül.

Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című dalával tért vissza a Sztárban Sztár All Stars színpadára Nótár Mary, aki elmondása szerint nagyon izgult. 

Cserháti Zsuzsaként lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára Nótár Mary / Fotó:  Metropol

Sztárban Sztár All Stars: Hiba csúszott Nótár Mary produkciójába

Még a pontozás megkezdése előtt az énekesnő váratlan bejelentéssel sokkolt mindenkit.

Maximálisan szeretném azt vállalni, hogy én távozzak a műsorból!

- mondta el Mary, aki azt érezte, hibázott a produkciója közben. 

Hibával vagy anélkül, Liptai Claudia szerint az énekesnő csoda volt, "hamu és gyémánt", míg Stohl András rámutatott arra, mennyire nehéz Cserháti Zsuzsát utánozni. Hajós András bizonytalannak érezte magát, míg Lékai-Kiss Ramóna kiállt Mary mellett: mint mondta, ezzel a produkcióval az énekesnő rávilágított arra, nem mindig a tökéletes a legjobb.

Nótár Mary végül 37 pontot zsebelt be.

 

