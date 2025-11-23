Sztárban Sztár All Stars: így fogadta Freddie produkcióját Szolnoki Péter
Szolnoki Péter bőrébe bújt Freddie a Sztárban Sztár All Starsban. De mit szólt ehhez a Bon-Bon énekese?
A Sztárban Sztár All Stars 12. adásában Szolnoki Péter bőrébe bújt Freddie. A Bon-Bon énekes a helyszínen a Borsnak nyilatkozva elárulta, milyen érzés volt kvázi szembesülni saját magával - vajon azt látta, amit szeretett volna?
Sztárban Sztár All Stars: mit szólt Freddie produkciójához a Bon-Bon énekese?
Le a kalappal Freddie előtt, meg amúgy az összes versenyző előtt. Úgy tudják hozni hétről hétre ezeket a karaktereket, és nemcsak hangban, hanem szerepben is, hogy az példa értékű. Egyiküknek sincs könnyű dolga, hiszen leutánozni egy teljesen másik hangkaraktert, az nagyon nehéz. Hogyha eleve benne van a hangodban az a fajta hangkarakter, amit le kell utánozni, az jóval könnyebb
- árulta el az énekes, aki szerint még ő sem tudja mindig leutánozni a saját hangját, így Freddie nem volt könnyű helyzetben.
Mutatjuk Freddie produkcióját!
