Sztárban Sztár All Stars: így fogadta Freddie produkcióját Szolnoki Péter

A Sztárban Sztár All Stars 12. adásában Szolnoki Péter bőrébe bújt Freddie. A Bon-Bon énekes a helyszínen a Borsnak nyilatkozva elárulta, milyen érzés volt kvázi szembesülni saját magával - vajon azt látta, amit szeretett volna?

Ezt mondta el Freddie produkciójáról Szolnoki Péter / Fotó: Metropol

Sztárban Sztár All Stars: mit szólt Freddie produkciójához a Bon-Bon énekese?

Le a kalappal Freddie előtt, meg amúgy az összes versenyző előtt. Úgy tudják hozni hétről hétre ezeket a karaktereket, és nemcsak hangban, hanem szerepben is, hogy az példa értékű. Egyiküknek sincs könnyű dolga, hiszen leutánozni egy teljesen másik hangkaraktert, az nagyon nehéz. Hogyha eleve benne van a hangodban az a fajta hangkarakter, amit le kell utánozni, az jóval könnyebb

- árulta el az énekes, aki szerint még ő sem tudja mindig leutánozni a saját hangját, így Freddie nem volt könnyű helyzetben.

