Hatalmas bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Starsban: hamarosan mindenre fény derül!

Vasárnap este visszatért az ország házibulija, a Sztárban Sztár All Stars, immár a 12. alkalommal. Az izgalmak egyre csak fokozódnak, hiszen mostanra csak öt versenyző maradt versenyben. A 12. adás elején ráadásul egy hatalmas titokról is lerántották a leplet.

Nagy titokról rántották le a leplet a Sztárban Sztár All Starsban / Fotó: Metropol

Nagy bejelentéssel nyitott az Sztárban Sztár All Stars

A műsorvezető, Till Attila elmondta, hamarosan egy vadonatúj műsor indul a TV2-n. Most először Magyarországon is elindul a népszerű vetélkedő: A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz!

De ki lesz a műsorvezető? Nos, az ugyancsak titokzatos műsorvezető be is sétált a Sztárban Sztár All Stars színpadára, ám az arcát egy Szépréthy Rolandot ábrázoló maszkkal takarta el, így az este nagy rejtélye ez: ki kell találni, ki bujkál a maszk mögött.