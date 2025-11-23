RETRO RÁDIÓ

Hatalmas bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Starsban: hamarosan mindenre fény derül!

Titokzatos személy toppant be a műsorba. Hatalmas meglepetésről rántották le a leplet ma este a Sztárban Sztár All Starsban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Sztárban Sztár All Stars rejtély bejelentés

Vasárnap este visszatért az ország házibulija, a Sztárban Sztár All Stars, immár a 12. alkalommal. Az izgalmak egyre csak fokozódnak, hiszen mostanra csak öt versenyző maradt versenyben. A 12. adás elején ráadásul egy hatalmas titokról is lerántották a leplet.

G_R_8199
Nagy titokról rántották le a leplet a  Sztárban Sztár All Starsban / Fotó:  Metropol

Nagy bejelentéssel nyitott az  Sztárban Sztár All Stars

 

A műsorvezető, Till Attila elmondta, hamarosan egy vadonatúj műsor indul a TV2-n. Most először Magyarországon is elindul a népszerű vetélkedő: A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz!

De ki lesz a műsorvezető? Nos, az ugyancsak titokzatos műsorvezető be is sétált a Sztárban Sztár All Stars színpadára, ám az arcát egy Szépréthy Rolandot ábrázoló maszkkal takarta el, így az este nagy rejtélye ez: ki kell találni, ki bujkál a maszk mögött. 

 

