Hatalmas bejelentést tettek a Sztárban Sztár All Starsban: hamarosan mindenre fény derül!
Titokzatos személy toppant be a műsorba. Hatalmas meglepetésről rántották le a leplet ma este a Sztárban Sztár All Starsban!
Vasárnap este visszatért az ország házibulija, a Sztárban Sztár All Stars, immár a 12. alkalommal. Az izgalmak egyre csak fokozódnak, hiszen mostanra csak öt versenyző maradt versenyben. A 12. adás elején ráadásul egy hatalmas titokról is lerántották a leplet.
Nagy bejelentéssel nyitott az Sztárban Sztár All Stars
A műsorvezető, Till Attila elmondta, hamarosan egy vadonatúj műsor indul a TV2-n. Most először Magyarországon is elindul a népszerű vetélkedő: A szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz!
De ki lesz a műsorvezető? Nos, az ugyancsak titokzatos műsorvezető be is sétált a Sztárban Sztár All Stars színpadára, ám az arcát egy Szépréthy Rolandot ábrázoló maszkkal takarta el, így az este nagy rejtélye ez: ki kell találni, ki bujkál a maszk mögött.
