Dér Heni nyilvánosan üzent a férjének, nagy nap a mai

Az ünneplésnek közel sincs vége Dér Heniék számára.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.03. 15:00
Dér Heni ünneplés család

A szépséges magyar énekesnő, Dér Heni és családja számára továbbra is tart az ünnepi hangulat az új év beköszönte után is, azonban már sokkal szűkebb családi körben, ugyanis a legújabb Instagram bejegyzése alapján jelenleg gyermekeivel ünnepli férjének, Bakos Gergőnek a születésnapját.

alt=Dér Heni és családja az újév beköszöntével is tovább ünnepel, azonban már szék családi körben
Dér Heni és családja az újév beköszöntével is tovább ünnepel, azonban már szék családi körben / Fotó: MW

Dér Heni számára nincs megállás az ünneplésben sem

A 39 éves énekesnő mögött nagyon dolgos év áll, hiszen a decemberben véget ért Sztárban Sztár All Stars-ban tett kiemelkedő teljesítménye egészen a győzelemig repítette, emellett számos olyan projektekben dolgozik, amelyek nem feltétlen köztudatban zajlanak. Dér Heni nemcsak kiváló énekesnőként, hanem odaadó édesanyaként és támogató feleségként próbál a hétköznapokban teljesíteni. 

Dér Heni nemrég bejelentkezett a közösségi oldalán, ahol csodás családi pillanatokba engedett betekintést: férjéről és két gyermekükről osztott meg fotókat. A bejegyzés mellett az énekesnő megható és szeretetteljes sorokkal köszöntötte fel férjét születésnapja alkalmából, hiszen azt írta neki a gyerekek nevében is, hogy nagyon szeretik őt, és legyen még ott jó sokáig nekik – amihez a követők lelkesen reagáltak szívből jövő felköszöntéseikkel.

Ide kattintva lehet megtekinteni Dér Heni posztját.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
