Dér Heni nyilvánosan üzent a férjének, nagy nap a mai

A szépséges magyar énekesnő, Dér Heni és családja számára továbbra is tart az ünnepi hangulat az új év beköszönte után is, azonban már sokkal szűkebb családi körben, ugyanis a legújabb Instagram bejegyzése alapján jelenleg gyermekeivel ünnepli férjének, Bakos Gergőnek a születésnapját.

Dér Heni és családja az újév beköszöntével is tovább ünnepel, azonban már szék családi körben / Fotó: MW

Dér Heni számára nincs megállás az ünneplésben sem

A 39 éves énekesnő mögött nagyon dolgos év áll, hiszen a decemberben véget ért Sztárban Sztár All Stars-ban tett kiemelkedő teljesítménye egészen a győzelemig repítette, emellett számos olyan projektekben dolgozik, amelyek nem feltétlen köztudatban zajlanak. Dér Heni nemcsak kiváló énekesnőként, hanem odaadó édesanyaként és támogató feleségként próbál a hétköznapokban teljesíteni.

Dér Heni nemrég bejelentkezett a közösségi oldalán, ahol csodás családi pillanatokba engedett betekintést: férjéről és két gyermekükről osztott meg fotókat. A bejegyzés mellett az énekesnő megható és szeretetteljes sorokkal köszöntötte fel férjét születésnapja alkalmából, hiszen azt írta neki a gyerekek nevében is, hogy nagyon szeretik őt, és legyen még ott jó sokáig nekik – amihez a követők lelkesen reagáltak szívből jövő felköszöntéseikkel.

