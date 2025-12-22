Kiscsaládi idill és saját készítésű ajándékok: így készül a karácsonyra Vavra Bence

A több mint három hónapig tartó verseny teljes embert kívánt, így az elmúlt hetek szinte kizárólag a felkészülésről, próbákról és fellépésekről szóltak Vavra Bence életében. A döntő után azonban végre jut idő a lelassulásra, az ünnepre és a családra.

Vavra Bence és szerelme második karácsonyukat töltik családként (Fotó: Mediaworks archív)

Vavra Bence nem sieti el a készülést

Vavra Bence Sztárban Sztár férfi győzteseként zárta az elmúlt időszakot, amely műsor gyökeresen felforgatta a mindennapjait, hiszen hétről hétre újabb arcát kellett megmutatnia a színpadon, amit hatalmas sikerrel tett meg. A folyamatos koncentráció és terhelés egészen december 7-ig tartott, így a karácsonyi készülődés – bevallása szerint – most is kissé az utolsó pillanatra maradt.

„Mi általában last minute típusok vagyunk” – meséli nevetve. Bár gondolatban előre terveznek, a sűrű munkatempó miatt jellemzően az ünnep előtti napokban pörögnek fel igazán.

A terv az mindig más karácsonyra. Gondolkodni gondolkodunk előre, de egy kifejezetten sűrű időszak után vagyunk, így lényegében a karácsony előtti utolsó napokban érjük utol magunkat, s készülünk fel.

Az idei karácsony azonban több szempontból is más lesz: kiscsaládként már másodszor ünnepelnek együtt, kisfiukkal, aki nemsokára kétéves.

Az énekes a saját kézzel készített ajándékra esküszik (Fotó: Mediaworks archívum)

Nehéz kérdés az ajándék

A menü már körvonalazódott, az ajándékok viszont kevésbé hangsúlyosak. Vavra Bence párjával inkább a saját készítésű meglepetésekben hisznek, mert számukra ez sokkal személyesebb és szerethetőbb. A kisfiú esetében pedig külön kihívás az ajándékválasztás, hiszen gyermekét leginkább azok a tárgyak kötik le, amelyek nem kifejezetten gyerekjátéknak készültek.

A fiamnak az ajándék az jó kérdés, nehéz kitalálni, hogy milyen ajándékot érdemes venni, vagy csinálni. Minden amit eddig vettünk neki, az zsákutca volt. Őt az érdekli, ami nem gyerekjáték, ami nem gyereknek való. Egyedül az IKEA-s étkészlet vált be, azt nagyon szereti, azzal sokat játszik, annak van haszna. Sok játék csak ott hever, de van pár ötletünk. Őszintén szólva nem az ajándékokon múlik az ünnepi hangulat, kidíszítjük mindig a lakást, inkább ez hozza meg.

Bencének ugyan 20-án még volt fellépése, a munkás mindennapok után gyorsan hangolódnak és idén december 23-án fel is díszítik a karácsonyfát, egy nappal korábban, mint gyerekkorukban. A cél a nyugalom, a pihenés és a lecsendesedés megteremtése. Az ünnepeket megelőzően Bence még céges rendezvényeken és adventi koncerteken lépett fel zenekarával, de a koncertszezon végén végre teljes figyelmével a karácsonyra és a családjára hangolódhat.