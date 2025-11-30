Édes pillanat: élő adásban köszöntötte fel a gyermekét Vavra Bence

Javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. Vavra Bence is színpadra lépett már, duett produkciójával.

A versenyző Szabó Ádámmal közösen adta elő Zsédaként és Kökény Attilaként a Hello című számot. A produkció nagyon felemelő és megható volt. A zsűri az értékelésében sem győzte dicsérni az előadásukat. Liptai Claudia egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az angyalok énekelnek belőle”.

Ám nem ez volt a legmeghatóbb dolog, ami az éneklés után elhangzott, hanem az, amikor az értékelés végén Vavra Bence felköszöntötte a gyermekét, aki vasárnap ünnepli a születésnapját.