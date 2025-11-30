RETRO RÁDIÓ

Édes pillanat: élő adásban köszöntötte fel a gyermekét Vavra Bence

Nem feledkezett meg róla az énekes.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 21:42
Sztárban Sztár All Stars TV2 vavra bence születésnap köszöntés

Javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. Vavra Bence is színpadra lépett már, duett produkciójával.

062A9982
Fotó: MEDIAWORKS

A versenyző Szabó Ádámmal közösen adta elő Zsédaként és Kökény Attilaként a Hello című számot. A produkció nagyon felemelő és megható volt. A zsűri az értékelésében sem győzte dicsérni az előadásukat. Liptai Claudia egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az angyalok énekelnek belőle”.

Ám nem ez volt a legmeghatóbb dolog, ami az éneklés után elhangzott, hanem az, amikor az értékelés végén Vavra Bence felköszöntötte a gyermekét, aki vasárnap ünnepli a születésnapját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu