Édes pillanat: élő adásban köszöntötte fel a gyermekét Vavra Bence
Nem feledkezett meg róla az énekes.
Javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. Vavra Bence is színpadra lépett már, duett produkciójával.
A versenyző Szabó Ádámmal közösen adta elő Zsédaként és Kökény Attilaként a Hello című számot. A produkció nagyon felemelő és megható volt. A zsűri az értékelésében sem győzte dicsérni az előadásukat. Liptai Claudia egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az angyalok énekelnek belőle”.
Ám nem ez volt a legmeghatóbb dolog, ami az éneklés után elhangzott, hanem az, amikor az értékelés végén Vavra Bence felköszöntötte a gyermekét, aki vasárnap ünnepli a születésnapját.
