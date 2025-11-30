RETRO RÁDIÓ

„Tényleg, ti úgy dolgoztok...” – megdöbbentő kijelentést tett élő adásban Hajós András

Erre mindenki felkapta a fejét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 20:35
Hajós András Freddie Sztárban Sztár All Stars produkció

Már javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. A versenyzők a 13. adásban egy egyéni produkcióval és az előző évad egy-egy versenyzőjével alkotott duettel lépnek színpadra.

062A9729
Freddie a The Final Countdown című dalt énekelte el a Sztárban Sztár All Stars színpadán Fotó: MEDIAWORKS

Freddie nemrégiben az egyéni produkcióját adta elő. Az énekes a legendás The Final Countdown című dalt énekelte el. Az előadást követően a zsűri természetesen értékelt, amelynek a sorát Hajós András nyitotta, aki rögtön olyat mondott, amitől mindenki meglepődött.

Tényleg, ti úgy dolgoztok, mint akik soha nem akar hazamenni

– kezdte az értékelését az ítész, aki hozzátette, annyira jó volt Freddie produkciója, hogy arra kérte az énekest, semmit ne vigyen ebből haza.

Hajós András megjegyezte, nagyon örül annak, hogy amit a színpadon Freddie bemutatott, hogy ő valóságban nem ilyen, hanem sokkal komolyabb.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu