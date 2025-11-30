„Tényleg, ti úgy dolgoztok...” – megdöbbentő kijelentést tett élő adásban Hajós András
Erre mindenki felkapta a fejét.
Már javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. A versenyzők a 13. adásban egy egyéni produkcióval és az előző évad egy-egy versenyzőjével alkotott duettel lépnek színpadra.
Freddie nemrégiben az egyéni produkcióját adta elő. Az énekes a legendás The Final Countdown című dalt énekelte el. Az előadást követően a zsűri természetesen értékelt, amelynek a sorát Hajós András nyitotta, aki rögtön olyat mondott, amitől mindenki meglepődött.
Tényleg, ti úgy dolgoztok, mint akik soha nem akar hazamenni
– kezdte az értékelését az ítész, aki hozzátette, annyira jó volt Freddie produkciója, hogy arra kérte az énekest, semmit ne vigyen ebből haza.
Hajós András megjegyezte, nagyon örül annak, hogy amit a színpadon Freddie bemutatott, hogy ő valóságban nem ilyen, hanem sokkal komolyabb.
