„Tényleg, ti úgy dolgoztok...” – megdöbbentő kijelentést tett élő adásban Hajós András

Már javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars-elődöntője. A versenyzők a 13. adásban egy egyéni produkcióval és az előző évad egy-egy versenyzőjével alkotott duettel lépnek színpadra.

Freddie a The Final Countdown című dalt énekelte el a Sztárban Sztár All Stars színpadán Fotó: MEDIAWORKS

Freddie nemrégiben az egyéni produkcióját adta elő. Az énekes a legendás The Final Countdown című dalt énekelte el. Az előadást követően a zsűri természetesen értékelt, amelynek a sorát Hajós András nyitotta, aki rögtön olyat mondott, amitől mindenki meglepődött.

Tényleg, ti úgy dolgoztok, mint akik soha nem akar hazamenni

– kezdte az értékelését az ítész, aki hozzátette, annyira jó volt Freddie produkciója, hogy arra kérte az énekest, semmit ne vigyen ebből haza.

Hajós András megjegyezte, nagyon örül annak, hogy amit a színpadon Freddie bemutatott, hogy ő valóságban nem ilyen, hanem sokkal komolyabb.