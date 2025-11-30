Ezt látnod kell: nem akárhogy érkezett meg Till Attila a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába

Elérkezett a vasárnap este, ami azt jelenti, hogy újra jelentkezik a Sztárban Sztár All Stars. Ezúttal pedig nem kisebb a tét, mint a döntőbe jutás.

Fotó: MEDIAWORKS

A műsor pedig ezúttal is egy látványos produkcióval indult. Till Attila nem akárhogy, légtornász lányok kíséretében, a levegőből érkezett meg a stúdióba. Mondani sem kell, hogy a műsorvezető bejövetele alatt hatalmas volt az ováció.