Sztárban Sztár: Dér Heni könnyek között vallott az érzéseiről

Az ország legnagyobb házibulijának versenyzői már az elődöntőre készülnek most vasárnap este. A Sztárban Sztár All Stars döntője felé menetelő négyes fogatban már csak egy leány van talpon, de még így is erősen benne van a pakliban, hogy a műsorfolyam történtében másodszor is női győztest avathatunk, pontosan egy hét múlva. Dér Heni érzi is, nem is ezt a terhet, amit hétről hétre ró rá és a többi énekesre a TV2 sikerműsora. Az énekesnő csak a feladatra koncentrál, de már képtelen kizárni a lelki terhet, ami a Sztárban Sztár All Stars-szal jár.

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars elődöntője előtt sírta el magát (Fotó: TV2)

Dér Heni: „Persze imádom a kis négyes csapatunkat és a fiúkat is, de…”

Heni az elődöntő előtt beszélt gondolatairól és érzéseiről és persze azt is elárulta, kinek a bőrébe bújva láthatjuk majd, alig néhány óra múlva. „Amikor elvállaltam ezt a műsort, bennem volt, hogy szeretnék minél tovább eljutni, de olyanról egyáltalán nem agyaltam, hogy meg szeretném nyerni.

Úgy novemberig láttam magam ebben, tehát én vidáman és nagyon lazán és tettre készen álltam bele, de nem volt előttem egy erős cél

– kezdte az elődöntő előtti kisfilmjében a Sztárban Sztár All Stars egyik nagy esélyese, majd váratlanul könnyekben tört ki, mert eszébe jutott az előző élőshow-ban búcsúzó Nótár Mary.

„Minden úgy van, ahogy van, de engem bánt az, hogy mindig elveszítünk valakit. Nem titkolom el, hogy megszakad a lelkem Mary-ért… Azt gondoltam, hogy mi együtt megyünk tovább. Nem gondoltam volna, hogy így hozzánőhet a lelkemhez valaki, akivel tizenegy-két héten át egy öltözőnk volt. Már Szandinál is éreztem, hogy mennyire rossz lesz, ha vége lesz. Persze imádom a kis négyes csapatunkat és a fiúkat is, de…” – mondta A TV2 kamerájának Dér Heni.

Dér Heni egy hete leénekelte a csillagokat is:

„A lehető legcsodálatosabb duettpartnert kaptam”

Az énekesnő ugyanakkor elárulta, hogy még most, a döntő kapujában sem gondol a győzelemre. Vagyis, talán csak egy kicsit…

„Azzal, hogy tulajdonképen top énekes vagyok ebben az évadban, még nem nagyon foglalkoztam és egyelőre nem is szeretnék, hiszen nincs vége a műsornak.

A leges-legvégén majd szeretnék leülni és számot vetni a hetekkel

– fogalmazott Dér Heni, majd kitért a vasárnap esti élő show-ra.