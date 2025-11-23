RETRO RÁDIÓ

Ki számított erre? Újabb versenyző búcsúzott a Sztárban Sztár All Starsban

Az izgalmak egyre csak nőnek. Mutatjuk, ezúttal ki esett ki a Sztárban Sztár All Starsban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Módosítva: 2025.11.23.
Újabb lehengerlő adással tért vissza a Sztárban Sztár All Stars, immár a 12. alkalommal. A versenyzők ezúttal is mindent megtettek a közönség felhőtlen szórakozásáért, mialatt két produkcióval is színpadra léptek. Freddie, Vavra Bence, Nótár Mary, Veréb Tamás és Dér Heni igazán kitettek magukért az ország legnagyobb házibulijában, ám az este végén egyiküktől el kellett búcsúznunk, az elődöntő előtt.

Ismét búcsúzott egy versenyző a Sztárban Sztár All Starsban / Fotó:  Metropol

Ez a versenyző távozott a Sztárban Sztár All Starsból

Az első körös szavazás végén kiderült, hogy a nap győztese Vavra Bence lett, noha a zsűritől Dér Heni kapott maximális pontot, miután előbb Csepregi Évaként csábított, majd Whitney Houstonként mindenkit megríkatott.

Ezután a zsűri plusz versenypontokat osztott ki: Stohl András Dér Heninek, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna Veréb Tominak, míg Hajós András Freddie-nek adta. 

A második körös szavazás után továbbjutott Dér Heni és Veréb Tomi.

Egy egyperces villámszavazást követően végül Freddie jutott még tovább.

A Sztárban Sztár All Stars 12. adásának kiesője tehát Nótár Mary.

Nótár Mary lett a műsor 12. adásának kiesője / Fotó:  Metropol

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
