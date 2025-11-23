Ki számított erre? Újabb versenyző búcsúzott a Sztárban Sztár All Starsban
Az izgalmak egyre csak nőnek. Mutatjuk, ezúttal ki esett ki a Sztárban Sztár All Starsban!
Újabb lehengerlő adással tért vissza a Sztárban Sztár All Stars, immár a 12. alkalommal. A versenyzők ezúttal is mindent megtettek a közönség felhőtlen szórakozásáért, mialatt két produkcióval is színpadra léptek. Freddie, Vavra Bence, Nótár Mary, Veréb Tamás és Dér Heni igazán kitettek magukért az ország legnagyobb házibulijában, ám az este végén egyiküktől el kellett búcsúznunk, az elődöntő előtt.
Ez a versenyző távozott a Sztárban Sztár All Starsból
Az első körös szavazás végén kiderült, hogy a nap győztese Vavra Bence lett, noha a zsűritől Dér Heni kapott maximális pontot, miután előbb Csepregi Évaként csábított, majd Whitney Houstonként mindenkit megríkatott.
Ezután a zsűri plusz versenypontokat osztott ki: Stohl András Dér Heninek, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna Veréb Tominak, míg Hajós András Freddie-nek adta.
A második körös szavazás után továbbjutott Dér Heni és Veréb Tomi.
Egy egyperces villámszavazást követően végül Freddie jutott még tovább.
A Sztárban Sztár All Stars 12. adásának kiesője tehát Nótár Mary.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre