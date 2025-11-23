Sztárban Sztár All Stars: Freddie megmutatta, mi van középtájon

A Sztárban Sztár All Stars 12. adásában Freddie lépett elsőként színpadra a Bon-Bon örökzöld slágerével, a Valami Amerikával, Szolnoki Péter bőrébe bújva.

Sztárban Sztár All Stars: Szolnoki Pétert testesítette meg Freddie / Fotó: Metropol

Nem fogta vissza magát a Sztárban Sztár All Stars zsűrije

A produkciót hatalmas tapssal jutalmazták, mi több, megszólalt az igazi Szolnoki Peti is, akinek annyira elnyerte a tetszését, hogy még az is felmerült benne, egy nagykoncert keretében közösen is előadhatnák.

Nincs az az Isten!

- reagálta le Freddie - persze, csak viccből.

A zsűri is dicsérte az énekest, noha Freddie övcsatja kissé megtévesztette Liptai Claudiát, aki egyébként 10 pontot adott.

És nem azért, mert megmutattad középtájon, ami ott van, hanem azért, mert nagyon jó voltál!

- szögezte le Claudia.

Freddie végül összesen 37 pontot gyűjtött be.