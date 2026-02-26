Krausz Gáborék élete teljesen megváltozott az esküvő óta: „Más érzés férjként hazamenni"

Krausz Gábor és Mikes Anna már 5 hónapja kimondták a boldogító igent. Állításuk szerint azóta is úsznak a boldogságban. A tavalyi év sorsfordító volt a számukra. Januárban lánykérés, hónapokon át tartó szervezés, készülődés, majd végül a nagy nap. De hogy mi történt azóta? Arról most Krausz Gábor mesélt a Borsnak.

Felhőtlen boldogságban Krausz Gáborék

Fotó: Bors

Krausz Gábor: „Más érzés férjként hazamenni”

Bors: A maldív-szigeteki lánykérés óta eltelt időszak mennyiben változtatta meg a kapcsolatotokat? Más érzés férjként hazamenni?

Krausz Gábor: Nyilván jó érzés úgy hazajönni, hogy a feleségem vár. A mindennapjainkat ez nem változtatta meg gyökeresen, inkább egy sokkal szorosabb kapocs alakult ki köztünk. Sokkal biztosabbak vagyunk abban, hogy egyfelé megyünk, közösek a céljaink. Fizikailag nem változott meg semmi, de a kapcsolatunk mélysége igen.

Tehát elmélyült?

Igen, erősödött. Tudatosabban beszélgetünk a jövőről és a terveinkről. Eddig is együtt terveztünk, de most már férj és feleség vagyunk – ez ad egy pluszréteget az egésznek.

„Papír ide vagy oda…”

Sokan mondják, hogy a házasság csak egy papír. Ti éreztetek valós változást?

Az esküvő egy nagyon megható pillanat volt. Izgultunk, az utolsó hetek nem voltak feszültségmentesek, de amikor kimondtuk az igent, volt egy erős érzés bennünk: papír ide vagy oda, mi tényleg összetartozunk. Utána egyfajta nyugalom lett úrrá rajtunk.

Jön a baba?

Többször beszéltetek arról, hogy szeretnétek közös kisbabát. Hol tart most ez a terv?

Nem akarok biológiaórát tartani – kuncog Gábor –, de a terv továbbra is terv. Ha bővülünk, elférünk, nem kell palotában lakni két gyerekhez sem. De cél, hogy idővel saját házunk legyen.

Milyen otthont képzeltek el?

Kertes házat. Ha az ember megszokja a kertet, nehéz visszamenni lakásba. Ez egy vágy, amiért dolgozunk, de nem görcsösen. Házasság, gyerek, ház – klasszikus családi kép. Egyet már kipipáltunk, megyünk tovább.

Mit csinálnál másképp egy második gyermeknél?

Az ember amin már túl van, azt lazábban kezeli. Tanul a tapasztalataiból. Nyilván mindenki a lehető legteljesebb családi képre vágyik, de alkalmazkodni is tudni kell.