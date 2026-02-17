Szívszorító: unokái megmentéséért érkezett a Séfek Séfe új évadába a bántalmazott Piró

Szívszorító okkal érkezett Oláh János Gellértné "Piró" a Séfek Séfe hetedik évadába. Az 55 éves nagymama ugyanis azért szeretné megnyerni a műsort, hogy magához vegye két, nevelőszülőknél lévő kisunokáját. Lánya ugyanis, az ő mintájára sajnos, bántalmazó kapcsolatba került, ami miatt elvették tőle három gyermekét. Közülük, a legidősebb már Pirónál van, miután ő a gyámja. A konyhai kisegítőként dolgozó nő azonban szeretné, ha a két kisebb is hozzá kerülne.

Unokái megmentéséért érkezett a Séfek Séfe új évadába. Fotó: TV2 Play

Piró két gyermek édesanyja és hatszoros nagymama. 17 évig élt állami gondozásban, miután anyja a kórházban hagyta őt, majd ezt követően sajnos 22 éven át élt egy bántalmazó kapcsolatban férje oldalán. Ez pedig azt okozta, hogy sajnos lánya 14 éves korában szintén állami gondozásba került az otthoni rossz körülmények miatt:

Tűrhetetlen állapot volt, mindennapi verés

- mesélte Piró, akinek más célja is van a műsorral:

Nagyon szeretném megmutatni azt a volt férjemnek, hogy jutok valamire és vagyok valaki, és talpra tudok állni.

Piró a séfeket egy egyszerű, házias paprikás csirkével, nokedlivel és uborkasalátával akarta lenyűgözni. S habár nem lőtt túlságosan mellé vele, Tischler Petrát nem győzte meg vele. A séf nem találta megfelelően ízesítettnek ugyanis az ételt, így nem adott neki kést. Ezt a döntését azonban történetét hallva megbánta:

Bárcsak előbb találkozhatnék az emberrel, aki főz

- jegyezte meg Petra.

Szerencsére azonban Krausz Gábor és Vomberg Frigyes esélyt adott neki a továbbjutásra:

Közelebb van a cél, hogy a gyerekeket megkapjam, az unokákat

- hálálkodott meghatódva Piró.