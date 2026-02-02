Végre: kiderült, mikor tér vissza a Séfek Séfe

A Séfek Séfe legújabb évada elképesztő izgalmakkal és váratlan fordulatokkal tér vissza a képernyőre. A forgatás során olyan drámai esemény is történt, amire sem a versenyzők, sem a készítők nem számítottak: az egyik játékost egészségügyi okok miatt mentő vitte el, és kérdésessé vált, folytathatja-e a megmérettetést. Hogy hogyan alakul a sorsa, az a műsorból kiderül.

Fotó: TV2

A tét idén is hatalmas, és a versenyzők a végsőkig mennek a fődíjért. A piros, zöld és fekete csapat tagjai minden eddiginél jobban összefeszülnek: komoly viták, éles konfliktusok és idegtépő pillanatok várhatók – de a humor és a nevetés sem marad el. A cél mindenki szeme előtt ott lebeg: a 6. győztest, Szántó Szabolcsot követve megnyerni a Séfek Séfe címet, a 10 millió forintos fődíjat és a 2 hetes szakmai továbbképzést.

A profik és amatőrök csatájában ezúttal is meglepő alapanyagok kerülnek elő: a versenyzőknek meg kellett küzdeniük többek között marhatőggyel, malacméhlepénnyel és kacsanyelvvel is.

A válogató adásokban a Séfek most is kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Majd a 3 napos tréningen, izzasztó feladatokkal újabb kihívások elé állítva a jelentkezőket, kiválasztják csapattagjaikat, akik közül a végén az egész mezőnyből csupán egy maradhat.

A verseny utolsó szakaszában, a döntőben, most is kétórás megfeszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak, ám addig még rengeteg megmérettetésen kell túlesniük, és, amennyire csak lehetséges, össze kell csiszolódniuk Séfjeikkel és csapattársaikkal egyaránt.