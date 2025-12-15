Renáta különös ajándékot kapott a sorstól - ő az egyetlen, 12 ujjal született zongorista a világon
Renáta gyerekkorától fogva más volt, de ma már büszke magára, hiszen a különleges kezei olyan dallamokat alkotnak, amit csak ő tud életre kelteni. Előnyére fordítja adottságát a 12 ujjú lány és zongorista lesz.
Zongoraművet ír Renáta, a 12 ujjú lány. Le is játssza majd, ha elkészül vele, hiszen lehet, hogy csak ő, egyedül lesz képes tökéletesen előadni a darabot. Reni keze annyira szép, hogy a sors megajándékozta még egy-egy ujjal. A lábain is 12 ujj volt, de még gyerekkorában megműtötték, hogy jobban beleférjen a cipőbe. A fiatal nő szereti a kezét és minden nap hálát ad azért, hogy egészséges, tökéletesen működő ujjai vannak. Ez Renáta, a 12 ujjal született zongorista inspiráló története.
Családi vonást örökölt a 12 ujjú lány
Amikor egy baba megszületik, az első dolog az, hogy a szülő megnézi meg van-e mindene: szeme, füle, keze, lába és persze az ujjai. Reni anyukájában felmerült, hogy a lánya 12 ujjal születhet majd, hiszen neki is eltér az átlagostól a keze, a hüvelykujjai sokkal hosszabbak. A lány nővére 12 lábujjal született, sőt a nagypapának is több ujja volt.
Külföldön születtem, anyukám első gondolata a kezem volt, mutogatott is az orvosnak kérdően, hogy hat ujjam van-e, az orvos nem értette őt először. Aztán miután elvittek a szülőszobából, mosolyogva jött vissza a doktor, mert amikor megszámolta az ujjaimat végre megértette, hogy anyukám mit mutogatott neki.
- mesélte Renáta, akinek már van egy kislánya, és elmondta, hogy ő is átment azon, amin az édesanyja a szülésnél.
A lányomnál már az ultrahang vizsgálaton kérdeztem, hogy hány ujja van, aztán annyira számoltuk az orvossal az ujjait, hogy végül arra nem maradt idő, hogy megnézzük fiú vagy lány a gyerek. A lányomnak 10 ujja van.
Renátának nincsenek rossz élményei az iskolai évekből, nem bántották, nem csúfolták. Vicces történetei azonban akadnak.
Egyszer a tanár néni első osztályban azt kérte, hogy mutassunk a kezünkkel hatot, erre én felemeltem az egyik kezem. A tanárnő persze leszidott, hogy én miért ötöt mutatok, én meg azt válaszoltam, hogy tanuljon meg számolni! Be is hívták anyukámat. Aztán a suliban valahogy elterjedt, hogy nekem hat ujjam van, és hirtelen mindenki kíváncsi lett rám. Egyszer a focipályán csomóan odajöttek hozzám, hogy mutassam meg az ujjaimat, én meg keresztbe tettem a kezeimet, azt mondtam, csak azért sem mutatom meg, máskor meg ötven forintot kértem, hogy megnézhessék.
- emlékezett vissza Reni nevetve.
A fiatal nő most a közösségi médiában próbál érvényesülni, „Twelvefingersgirl” néven. Azt mondja próbál előnyt kovácsolni abból, amit nem véletlenül kapott a sorstól.
A 12 ujjú lány nagy álma válik valóra, zongorista lesz
Renáta gyerekként is szerette a kreatív munkákat, jó kézügyessége volt, szakkörről-szakköre járt. A zenetanulást 6 éves korában kezdte, trombitán.
Nekem természetes volt mindig, hogy 12 ujjam van, én nem éreztem a különbséget. Minden ujjamat függetlenül tudom mozgatni, nincs semmi fájdalmam a kezeimben. Nagyon szerettem volna zongorázni, anyukám el is vitt tanárhoz, amikor elsős voltam, de a tanár azt mondta, nekem nem lesz jó választás a zongora, mert a kötelező ujjrendeket nem tudom majd megcsinálni. Elküldött trombitálni. 15 évig trombitáltam, aztán abbahagytam a főiskola miatt és azért, mert már nem érdekelt. De a zene nagyon hiányzott. Némi éneklés után vettem egy digitális zongorát. Előbb magántanárhoz jártam, aztán néhány év kihagyás után lehetőségem nyílt beiratkozni a konzervatóriumba. Végre azt csinálom, amit szeretnék. Zongorázom.
A zeneirodalomban kutatva nem találni 12 ujjú zongoristát, viszont Hound Dog Taylor amerikai bluesgitáros mindkét kezén hat ujj volt, az egyik extra ujját felnőttként eltávolíttatta. Gitározott és slide-technikájáról lett híres. A másik híres zenész a brazil Antonio “Six Fingers” Ferreira volt, aki főleg ritmushangszereken játszott.
A hatujjúság vagy polydactylia, egy veleszületett fejlődési rendellenesség, amelynél az ember egyik vagy mindkét kezén hat ujj található a szokásos öt helyett. Az extra ujj lehet:
- teljesen kialakult és mozgatható,
- részlegesen fejlett (csak csont, porc vagy bőrnyúlvány),
- vagy rudimentális, azaz nem funkcionális.
A hatodik ujj kialakulása genetikai okokra vezethető vissza: lehet öröklött, domináns génhez kötötten, vagy spontán fejlődési eltérés. A polydactylia nem feltétlen jelent egészségügyi problémát. Sok esetben csak esztétikai kérdés, és a plusz ujj akár funkcionálisan is működhet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre