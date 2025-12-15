RETRO RÁDIÓ

Renáta különös ajándékot kapott a sorstól - ő az egyetlen, 12 ujjal született zongorista a világon

Renáta gyerekkorától fogva más volt, de ma már büszke magára, hiszen a különleges kezei olyan dallamokat alkotnak, amit csak ő tud életre kelteni. Előnyére fordítja adottságát a 12 ujjú lány és zongorista lesz.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.12.15. 10:00
sors Renáta Twelvefingersgirl zongorista

Zongoraművet ír Renáta, a 12 ujjú lány. Le is játssza majd, ha elkészül vele, hiszen lehet, hogy csak ő, egyedül lesz képes tökéletesen előadni a darabot. Reni keze annyira szép, hogy a sors megajándékozta még egy-egy ujjal. A lábain is 12 ujj volt, de még gyerekkorában megműtötték, hogy jobban beleférjen a cipőbe. A fiatal nő szereti a kezét és minden nap hálát ad azért, hogy egészséges, tökéletesen működő ujjai vannak. Ez Renáta, a 12 ujjal született zongorista inspiráló története. 

A 12 ujjú lány nagy álma válik valóra, zongorista lesz
A 12 ujjú lány nagy álma válik valóra; zongorista lesz / Fotó: Twelvefingersgirl

Családi vonást örökölt a 12 ujjú lány 

Amikor egy baba megszületik, az első dolog az, hogy a szülő megnézi meg van-e mindene: szeme, füle, keze, lába és persze az ujjai. Reni anyukájában felmerült, hogy a lánya 12 ujjal születhet majd, hiszen neki is eltér az átlagostól a keze, a hüvelykujjai sokkal hosszabbak. A lány nővére 12 lábujjal született, sőt a nagypapának is több ujja volt.

Külföldön születtem, anyukám első gondolata a kezem volt, mutogatott is az orvosnak kérdően, hogy hat ujjam van-e, az orvos nem értette őt először. Aztán miután elvittek a szülőszobából, mosolyogva jött vissza a doktor, mert amikor megszámolta az ujjaimat végre megértette, hogy anyukám mit mutogatott neki.

- mesélte Renáta, akinek már van egy kislánya, és elmondta, hogy ő is átment azon, amin az édesanyja a szülésnél.

A lányomnál már az ultrahang vizsgálaton kérdeztem, hogy hány ujja van, aztán annyira számoltuk az orvossal az ujjait, hogy végül arra nem maradt idő, hogy megnézzük fiú vagy lány a gyerek. A lányomnak 10 ujja van.

Renáta is készül a karácsonyra, a díszek már felkerültek a fára / Fotó: Twelvefigersgirl

Renátának nincsenek rossz élményei az iskolai évekből, nem bántották, nem csúfolták. Vicces történetei azonban akadnak.

Egyszer a tanár néni első osztályban azt kérte, hogy mutassunk a kezünkkel hatot, erre én felemeltem az egyik kezem. A tanárnő persze leszidott, hogy én miért ötöt mutatok, én meg azt válaszoltam, hogy tanuljon meg számolni! Be is hívták anyukámat. Aztán a suliban valahogy elterjedt, hogy nekem hat ujjam van, és hirtelen mindenki kíváncsi lett rám. Egyszer a focipályán csomóan odajöttek hozzám, hogy mutassam meg az ujjaimat, én meg keresztbe tettem a kezeimet, azt mondtam, csak azért sem mutatom meg, máskor meg ötven forintot kértem, hogy megnézhessék.

- emlékezett vissza Reni nevetve.

A fiatal nő most a közösségi médiában próbál érvényesülni, „Twelvefingersgirl” néven. Azt mondja próbál előnyt kovácsolni abból, amit nem véletlenül kapott a sorstól.

A 12 ujjú lány nagy álma válik valóra, zongorista lesz

Az ujjrend teljesen mindegy, a lényeg a tehetség és az akarat Fotó: Twelvefingersgirl

Renáta gyerekként is szerette a kreatív munkákat, jó kézügyessége volt, szakkörről-szakköre járt. A zenetanulást 6 éves korában kezdte, trombitán.

Nekem természetes volt mindig, hogy 12 ujjam van, én nem éreztem a különbséget. Minden ujjamat függetlenül tudom mozgatni, nincs semmi fájdalmam a kezeimben. Nagyon szerettem volna zongorázni, anyukám el is vitt tanárhoz, amikor elsős voltam, de a tanár azt mondta, nekem nem lesz jó választás a zongora, mert a kötelező ujjrendeket nem tudom majd megcsinálni. Elküldött trombitálni. 15 évig trombitáltam, aztán abbahagytam a főiskola miatt és azért, mert már nem érdekelt. De a zene nagyon hiányzott. Némi éneklés után vettem egy digitális zongorát. Előbb magántanárhoz jártam, aztán néhány év kihagyás után lehetőségem nyílt beiratkozni a konzervatóriumba. Végre azt csinálom, amit szeretnék. Zongorázom.

A zeneirodalomban kutatva nem találni 12 ujjú zongoristát, viszont Hound Dog Taylor amerikai bluesgitáros mindkét kezén hat ujj volt, az egyik extra ujját felnőttként eltávolíttatta. Gitározott és slide-technikájáról lett híres. A másik híres zenész a brazil Antonio “Six Fingers” Ferreira volt, aki főleg ritmushangszereken játszott.

A hatujjúság vagy polydactylia, egy veleszületett fejlődési rendellenesség, amelynél az ember egyik vagy mindkét kezén hat ujj található a szokásos öt helyett. Az extra ujj lehet:

  • teljesen kialakult és mozgatható,
  • részlegesen fejlett (csak csont, porc vagy bőrnyúlvány),
  • vagy rudimentális, azaz nem funkcionális.
    A hatodik ujj kialakulása genetikai okokra vezethető vissza: lehet öröklött, domináns génhez kötötten, vagy spontán fejlődési eltérés. A polydactylia nem feltétlen jelent egészségügyi problémát. Sok esetben csak esztétikai kérdés, és a plusz ujj akár funkcionálisan is működhet.
@twelvefingersgirl I was born with 12 fingers. Gift or cheat? Let me know...👇 #polydactyl #piano #preludeincmajor #classicalmusic #funfacts #funfact #realhands #fyp #pianoart #pianotok #pianopractice #opticalillusion #uniquehands #unique #special #countmyfingers ♬ eredeti hang - Twelvefingersgirl

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu