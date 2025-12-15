Renáta különös ajándékot kapott a sorstól - ő az egyetlen, 12 ujjal született zongorista a világon

Zongoraművet ír Renáta, a 12 ujjú lány. Le is játssza majd, ha elkészül vele, hiszen lehet, hogy csak ő, egyedül lesz képes tökéletesen előadni a darabot. Reni keze annyira szép, hogy a sors megajándékozta még egy-egy ujjal. A lábain is 12 ujj volt, de még gyerekkorában megműtötték, hogy jobban beleférjen a cipőbe. A fiatal nő szereti a kezét és minden nap hálát ad azért, hogy egészséges, tökéletesen működő ujjai vannak. Ez Renáta, a 12 ujjal született zongorista inspiráló története.

A 12 ujjú lány nagy álma válik valóra; zongorista lesz / Fotó: Twelvefingersgirl

Családi vonást örökölt a 12 ujjú lány

Amikor egy baba megszületik, az első dolog az, hogy a szülő megnézi meg van-e mindene: szeme, füle, keze, lába és persze az ujjai. Reni anyukájában felmerült, hogy a lánya 12 ujjal születhet majd, hiszen neki is eltér az átlagostól a keze, a hüvelykujjai sokkal hosszabbak. A lány nővére 12 lábujjal született, sőt a nagypapának is több ujja volt.

Külföldön születtem, anyukám első gondolata a kezem volt, mutogatott is az orvosnak kérdően, hogy hat ujjam van-e, az orvos nem értette őt először. Aztán miután elvittek a szülőszobából, mosolyogva jött vissza a doktor, mert amikor megszámolta az ujjaimat végre megértette, hogy anyukám mit mutogatott neki.

- mesélte Renáta, akinek már van egy kislánya, és elmondta, hogy ő is átment azon, amin az édesanyja a szülésnél.

A lányomnál már az ultrahang vizsgálaton kérdeztem, hogy hány ujja van, aztán annyira számoltuk az orvossal az ujjait, hogy végül arra nem maradt idő, hogy megnézzük fiú vagy lány a gyerek. A lányomnak 10 ujja van.

Renáta is készül a karácsonyra, a díszek már felkerültek a fára / Fotó: Twelvefigersgirl

Renátának nincsenek rossz élményei az iskolai évekből, nem bántották, nem csúfolták. Vicces történetei azonban akadnak.

Egyszer a tanár néni első osztályban azt kérte, hogy mutassunk a kezünkkel hatot, erre én felemeltem az egyik kezem. A tanárnő persze leszidott, hogy én miért ötöt mutatok, én meg azt válaszoltam, hogy tanuljon meg számolni! Be is hívták anyukámat. Aztán a suliban valahogy elterjedt, hogy nekem hat ujjam van, és hirtelen mindenki kíváncsi lett rám. Egyszer a focipályán csomóan odajöttek hozzám, hogy mutassam meg az ujjaimat, én meg keresztbe tettem a kezeimet, azt mondtam, csak azért sem mutatom meg, máskor meg ötven forintot kértem, hogy megnézhessék.

- emlékezett vissza Reni nevetve.