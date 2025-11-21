Bangó Margit dédunokájának pompás esküvője – képekkel

Péntek kora délután nagy volt a sürgés-forgás a Kossuth-díjas énekesnő otthonában: Bangó Margit családja Tina és Emilio lánya esküvőjére készülődött. A Bors a nap kezdetétől egészen az ünnepi vacsoráig követte a násznépet. A ceremónia kifogástalanul sikerült, az elkészült fotók mindent elmondanak.

Emilio lánya és férje / Fotó: Bors

Margit szeretett volna személyesen is jelen lenni dédunokája, a kis Tina nagy napján, ám orvosi kezelése miatt csak távolról köszönthette a friss házasokat. A rokonság most először gyűlt össze ilyen nagy létszámban Emilio és Jellinek Tina esküvője óta.

Emilio lánya különleges, Dubajból rendelt ruhakölteményben mondta ki az igent

Kis Tina még azelőtt megmutatta ruháját, hogy a vőlegény, Norbi egyáltalán megláthatta volna. A hófehér, kristályokkal kirakott, abroncsos darab Dubajból érkezett, és igazi ritkaságnak számít. Ugyanonnan választott ruhát az édesanya, Jellinek Tina, valamint a 14 éves testvére, Vivike is, aki aranyszínű ruhában tündökölt.

Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben… De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam! És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van

– mondta a Borsnak Emilio.

A hivatalos ceremónia most volt, a lakodalom viszont csak jövő nyárra várható

A nap Bangó Margit otthonában kezdődött a hagyományos kikéréssel: a vőlegény a szokásoknak megfelelően engedélyt kért Emíliótól, hogy feleségül vehesse Tinát. Innen a társaság az anyakönyvvezetőhöz indult, ahol könnyfakasztó pillanatok után a pár hivatalosan is összekötötte az életét. A friss házasok aranyszínű limuzinnal gördültek be, majd ugyanazzal a Festetics Palotába mentek fotózásra.

Ezután egy étteremben folytatódott az ünneplés, majd vacsora után a pár egyből a repülőtérre indult, hogy elutazzon nászútra. A lakodalmat csak nyáron tartják meg, hogy Bangó Margit is részt vehessen a fényűző mulatságon. Addigra megszületik a kisfiuk is – Tina várandósságát az esküvőn jelentették be.

Tina esküvőjéről szóló exkluzív fotókkal teletűzdelt galériát a Bors oldalán nézhetitek meg.





