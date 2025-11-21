Megszólalt Emilio lánya esküvőjéről: ezzel lepte meg
Háromszoros Emilio családjának a boldogsága. A Bors tudta meg a részleteket.
Emilio családja dupla ünnepre készült: lánya, Tina nemcsak férjhez ment, hanem a nagy nap egybeesett két születésnappal is. Jellinek Tina mindkét gyermeke november 21-én született: a menyasszony most töltötte a 24., húga, Vivien pedig a 14. életévét. A család így az esküvő után természetesen a születésnapokra is koccintott.
Emilio elárulta a Borsnak, hogy „Isten ajándékának” tartja ezt a különleges egybeesést. A lányok az ajándékaikat már előre megkapták: vadonatúj telefonokat, amelyeket – ahogy az örömapa mesélte – rögtön nagy örömmel használni is kezdtek.
Természetesen lesz születésnapi ajándék is, de én már tegnap odaadtam. Szóval megkapták az ajándékot egyszerre, és ma már ki is használják, mert egy-egy vadonatúj telefont kaptak, hogy tudjanak fotózkodni meg minden, úgyhogy nagyon boldogok, a lányom már telefonnal aludt
– mesélte az örömapa a Borsnak.
