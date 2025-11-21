RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk: férjhez ment Emilio kislánya! - Fotó

Nagy nap ez a mai Emilio családjának. Exkluzív részletek érkeztek. Emilio kislánya gyönyörű menyasszony.

Hatalmas a boldogság Bangó Margit családjában! A cigány zene koronázatlan királynőjének a dédunokája ugyanis elkelt. Tina és Emilio szeme fénye, kislányuk esküvője bearanyozta a napjaikat. A Bors egyedülálló módon bejutott az ezekben a percekben is zajló ceremóniára.  Emilio kislánya gyönyörű menyasszony.

Tina és Norbi immár hat éve járt jegyben, mielőtt a mai napon örök hűséget fogadtak egymásnak. A megható szűk körű ceremóniát Tina hercegnőként ragyogott. A híres szülei pedig nem bírták visszafogni az örömkönnyeiket. Egyetlen egy dolog vethetett csak árnyékot a tökéletes napra, mégpedig hogy sajnálatos módon Bangó Margit nem tudott jelen lenni dédunokája esküvőjén. Ugyanis orvosi kezelés miatt távol kellett maradnia, de minden szeretetét el küldte a fiatal házasoknak.

Az esküvő dupla ünnep ugyanis a kis Tina pont a nagy napon töltötte be a 24. életévét. A Bors azt is megtudta: egyedi luxusruhák mellett, a jegyespárt menő limuzin vitte a polgári szertartás helyszínére. A meghitt polgári szertartáson az oltárhoz az örömanya kísérte a menyasszonyt.

