Emilio felesége bevallotta: „A depresszió szélén álltunk és sírtunk”

Emilio felesége csütörtök este egy TikTok live-ban mesélt őszintén arról a sok éven át tartó küzdelemről, amit ő és az énekes vívtak a kilókkal szemben. Úgy tűnik, hogy a sztárpár most győzelemre áll a jojó-effektussal szemben. Jellinek Tina alakja gyakorlatilag a tökéleteshez közelít, vagy talán már el is érte azt és Emiliónak is sikerült több, mint 100 kilótól megszabadulnia a Törökországban elvégzett, gyomorszűkítő műtétjük óta. Tina így vallott a beavatkozást megelőző, gyötrelmes évekről.

Tina már csak nagyon keveset tud enni egyszerre (Fotó: TikTok)

Emilio felesége válságos állapotban került kórházba

„2017-ben száznegyven kilóra híztam. Akkor úgy döntöttem, hogy nincs tovább. Akkor jött be Magyarországra gyomorgyűrű, hát berakattam. Másfél év alatt lefogytam hetven kilót. 2013-ban begyulladt a gyomorgyűrűm, amiről azt mondták, hogy élethossziglan bent lehet és semmi problémát nem fog okozni.

Azonnali életmentő műtétet végeztek rajtam. Nagyon beteg voltam, minden bajom volt.

„2016-ig visszahíztam majdnem százhúsz kilóra. Akkor döntöttem el, hogy megcsináltatom a gyomorszűkítő műtétet, de az orvos nem ezt javasolta, hanem egy másik beavatkozást. Sajnos az nem lett sikeres. Tizenöt kiló ment le vele és nem fogytam soha többet” – magyarázta az élő bejelentkezésben Emilio felesége, aki azt sem szégyellte bevallani, hogy mindketten nagyon mélyen voltak lelkileg, amikor meghozták a sorsfordító döntést.

Emilio felesége ma is őrzi telefonjában a fotót, ami emlékezteti őt (Fotó: TikTok)

„Csak a melegítő jött ránk…”

„2021-ben, amikor bejött a Covid, nagyon megijedtünk Emilióval és elkezdtünk diétázni, mozogni. Lefogytunk húsz kilót. Lement a járvány és lazítottunk. Hipp-hopp felhíztunk, de úgy, 2024 januárjában beálltunk mindketten a tükör elé egy törökországi utazás után. Egyikünk sem tudott felöltözni, mert nem jött fel ránk semmi. Úgy néztünk ki, mint a malacok. El voltunk keseredve. A depresszió szélén álltunk és sírtunk. Csak a melegítő jött ránk… Ekkor hoztuk meg a döntést, hogy bevállaljuk a gyomorszűkítő műtétet Törökországban” – árulta el Bangó Margit unokája, aki még egy róla készült, korábbi fényképet is megmutatott követőinek.