Emilio és Tina: Idén újra összeházasodnak!

Rengeteget változott a házaspár az elmúlt egy évben. Már egy esztendeje annak, hogy Emilio és Tina kiutazott Törökországba, és gyomor bypass műtétet hajtottak végre rajtuk. Emellett szigorú diétát is tartanak, ennek pedig meglett az eredménye, amit a Drága csa­lá­dom műsor­ban is láthatnak a nézők.

Emilio és Tina szerelmesebb egymásba, mint valaha Fotó: archív / hot magazin

„Nagyon hálás vagyok ennek a műtétnek: olyan jól sikerült, hogy eltűnt a cukorbetegségem. Nagyon sok gyógyszert szedtem: naponta 3000 milligramm cukorgyógyszert, mellette pedig 30 egység inzulint kellett szúrnom, ez pedig eltűnt az életemből. Szerelmesebbek vagyunk egymásba, mint valaha. Mi már mindent kipróbáltunk az életben, ezért is döntöttünk úgy hosszas gondolkodás után, hogy belevágunk a műtétbe. Teljesen megújultunk, és vagy negyven évet fiatalodtunk. Nekem lett egy modell csajom, neki pedig egy olasz csődöre. Mindig is éreztem, hogy Tina lesz a végállomás, és ez most sem változott!” – kezdte Emilio mosolyogva a hot! magazinnak.

Újra össze fognak házasodni Fotó: archív / hot magazin

Emilio és Tina házassága 2011 óta boldog és kiegyensúlyozott

2011-ben mondták ki a boldogító igent, amit akkor egy világraszóló lakodalom kísért. Azonban a feleségnek mindig is volt egy csöpp hiányérzete az esküvő részleteit illetően, amit szeretnének pótolni.

„Emil minden évben azt mondja, hogy újra elvesz. Annak idején tengerparti esküvőt terveztem, ami végül nem jött össze, de persze így is tökéletes szertartásunk volt. A hiányérzet miatt jó ideje téma köztünk, hogy akkor újra összeházasodunk az egyik tengerparton, ezért úgy döntöttünk, hogy a tizenötödik évfordulónkon megtesszük” – mondta Tina.

A szerelmesek már évek óta külföldön, a melegben töltik az ünnepeket, ami idén sem volt másképpen, de egy igazi szerelemhelyre, Ománba ellátogattak hármasban a kislányukkal, Vivivel.

„Csodálatos helyen voltunk! Egy hatalmas szállodában szálltunk meg, ahol több mint húsz étterem volt, elképesztő fogásokkal. Pont ott rakott le bennünket a busz, ahol Julia Roberts és George Clooney forgatott korábban, és tényleg soha nem felejtjük el azt a panorámát, a vendégszeretetet és kedvességet, amit kaptunk” – tette hozzá Tina.