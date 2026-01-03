RETRO RÁDIÓ

A veserák 3 jele, amit a legtöbben figyelmen kívül hagynak

Érdemes minél hamarabb felkeresni az orvost, ha valaki ezeket tapasztalja.

Metropol
2026.01.03. 17:00
betegség rák tünetek

A Unilad cikke szerint a veserákkal küzdő emberek 60 százaléka férfi és 40 százaléka nő, így kijelenthetjük, hogy nem igazán válogat ez a betegség, amit az esetek 80 százalékában teljesen véletlenül fedeznek fel. Fontos tudni, hogy nagyobb eséllyel alakul ki veserák, ha valaki dohányzik, túlsúlyos, illetve magas a vérnyomása.

Kórház, orvos
Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, menjünk orvoshoz / Illusztráció: Pexels

A veserák mondhatni nagyon sunyi, ugyanis először nem igazán mutat tünetet, de idővel jelentkezhetnek, és jobb, ha oda figyelünk ezekre, ugyanis apró dolgokról van szó, amiket a legtöbben szinte teljesen figyelmen kívül hagy.

A veserák három korai jele lehet az étvágytalanság, fáradtság és a hirtelen fogyás.

Persze a későbbiekben konkrétabb jeleket is észlelhetnek a betegek, ilyen például az oldalsó-, hátsó fájdalom, ami nem akar elmúlni, illetve a vizeletben megjelenő vér.

Érdemes minél hamarabb orvoshoz, szakemberhez fordulni, ha bárki észreveszi ezeket a jeleket magán, ugyanis a legtöbb betegségre jellemző, hogy a korai észlelés nagyobb túlélési esélyt is jelent – a veserák gyógyítható, de egyáltalán nem szabad fél vállról venni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
