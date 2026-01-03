A veserák 3 jele, amit a legtöbben figyelmen kívül hagynak

A Unilad cikke szerint a veserákkal küzdő emberek 60 százaléka férfi és 40 százaléka nő, így kijelenthetjük, hogy nem igazán válogat ez a betegség, amit az esetek 80 százalékában teljesen véletlenül fedeznek fel. Fontos tudni, hogy nagyobb eséllyel alakul ki veserák, ha valaki dohányzik, túlsúlyos, illetve magas a vérnyomása.

A veserák mondhatni nagyon sunyi, ugyanis először nem igazán mutat tünetet, de idővel jelentkezhetnek, és jobb, ha oda figyelünk ezekre, ugyanis apró dolgokról van szó, amiket a legtöbben szinte teljesen figyelmen kívül hagy.

A veserák három korai jele lehet az étvágytalanság, fáradtság és a hirtelen fogyás.

Persze a későbbiekben konkrétabb jeleket is észlelhetnek a betegek, ilyen például az oldalsó-, hátsó fájdalom, ami nem akar elmúlni, illetve a vizeletben megjelenő vér.

Érdemes minél hamarabb orvoshoz, szakemberhez fordulni, ha bárki észreveszi ezeket a jeleket magán, ugyanis a legtöbb betegségre jellemző, hogy a korai észlelés nagyobb túlélési esélyt is jelent – a veserák gyógyítható, de egyáltalán nem szabad fél vállról venni.