Ismét hatalmas sikert ért el Mága Zoltán, felejthetetlen Újévi Koncertet adott

A Hálaadó Délutáni Koncerten és az Ünnepi Esti Gálaesten összesen mintegy 26 000 néző ünnepelte együtt az új esztendő kezdetét. A koncert mindkét előadása elsöprő sikert aratott: a zsúfolásig megtelt arénában a közönség hosszú percekig tartó, álló tapssal ünnepelte az újévi hangverseny fellépő művészeit. A Budapesti Újévi Koncert tizennyolc év alatt nemcsak hagyománnyá, hanem Magyarország egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, amely mára Európa egyik legjelentősebb újévi jótékonysági gálaestjeként is nemzetközi figyelmet kap. A délutáni Hálaadó Koncerten immár ötödik alkalommal egészségügyi és rendvédelmi dolgozók, pedagógusok, valamint szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai foglaltak helyet a nézőtéren, kifejezve a közösségért végzett szolgálat iránti társadalmi megbecsülést – írja a Bors.

A koncert művészeti koncepciója a klasszikus zene, az opera, a filmzene, a könnyűzene és a széppróza találkozására épült. A produkció több száz fellépő közreműködésével valósult meg. Neves színművészek, világhírű énekesek, zenekarok, felnőtt- és gyermekkarok, valamint tánckarok alkották azt az egységes, nagyformátumú előadást, amely grandiózus showműsorként, világszínvonalú látvány- és vizuáltechnikával jelent meg a Sportaréna színpadán – írja a Tények.

A Budapesti Újévi Koncert kiemelt sztárvendégei a magyar kulturális élet meghatározó alakjai voltak. A színpadon a Nemzet Színészei és a magyar színházművészet legendái léptek fel, akik jelenlétükkel és előadásukkal tovább emelték az est rangját. A közönség többek között Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Básti Juli, Szacsvay László, Reviczky Gábor, Koltai Róbert és Koncz Gábor fellépését ünnepelhette. Az opera világát világhírű operaénekesek képviselték. Komlósi Ildikó Kossuth-díjas, Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes, valamint Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes. A könnyűzenei műfajban Nyerges Attila és Mága Jennifer fellépései arattak nagy sikert. Az est műsorvezetője Liptai Claudia volt.

A gálaesten közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok. A produkció művészeti vezetője Zsoldos Béla, Liszt Ferenc-díjas zeneszerző és művész volt, a hangversenyt pedig Marco de Prosperis, világhírű olasz karmester vezényelte, aki a Grazi Operaház korábbi igazgatójaként és karmestereként nemzetközileg is elismert.

Az est egyik legnagyobb hatású pillanata ifj. Mága Zoltán és édesapja közös fellépése volt. A két hegedűművész 2009 után először lépett ismét együtt színpadra az újévi koncerten Pablo de Sarasate virtuóz hegedűdarabjával, amelyet a közönség elementáris erejű vastapssal jutalmazott.

Ezt követte Schindler listája – főtéma megszólaltatása, amely megrendítő csendet teremtett a Sportarénában, méltóságteljes főhajtásként a történelem ártatlan áldozatai előtt. A koncert egyik legerősebb érzelmi és nemzeti üzenetét ezt követően Molnár Levente közvetítette, amikor Bánk bán legismertebb részlete, a Hazám, hazám ária hangzott el. Az előadás a haza iránti hűség, az összetartozás és a felelősség erejéről szólt, a közönség állva, hosszan ünnepelte a produkciót.