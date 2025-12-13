“Őrület, hogy ez a nő már a hajszínemet is lenyúlta" - Liptai Claudia nem mindennapi riválisára talált!

A szépséges műsorvezető, Liptai Claudia nemrégiben megosztott Instagram bejegyzése minden rajongó szívét megdobogtatta, hiszen kis barátjával készített egy nagyon bensőséges fotót. Claudia, a tőle megszokott humorral emelte ki a hasonlóságot közte és kiskutyája, Manci között.

Liptai Claudia a Nagy Duett színpadán / Fotó: Bánkúti Sándor

Liptai Claudia nem hitt a szemének

Az örökifjú Claudia nemrégiben tért vissza régen látott dögös hajszínéhez, amiért teljesen odáig van az internet népe. Mindenki dicséri Claudia kinézetét és örülnek, hogy a csinos műsorvezető visszatért a karrierje elején jól ismert vörös fürtjeihez.

Claudia legújabb közösségi médiában közzétett bejegyzése most szeretett kutyusáról, Manciról szól, akinek véleményét, még a saját gazdája is humorral kezeli.

Látom Manci szemében a gondolatot: “Őrület, hogy ez a nő már a hajszínemet is lenyúlta. Az a szerencséje hogy nagyon szeretem

- írta viccesen Claudia.

A követők rengeteg dicsérettel és szívecskével díjazták Claudia bejegyzését.

Liptai Claudia legújabb Instagram bejegyzéséért kattints a linkre!