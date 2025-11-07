Hatalmas mosollyal az arcán tudatta a hírt Liptai Claudia: megkapta a férjétől, amire vágyott

Örömhírt közölt rajongóival Liptai Claudia azok után, hogy férje számára egy nagyon kedves ajándékkal lepte meg őt. A Sztárban Sztár zsűritagja hatalmas mosollyal az arcán, egy kép keretében árulta el, hogy szerelme egy olyan kis tároló táskával lepte meg, amire az van ráírva, gyógyszertáska. Márpedig ennek ő, mint hipochonder, rendkívül megörült.

Ma reggel a férjemtől ezt az ajándékot kaptam. Más a gyémánt gyűrűnek örül ennyire mint én ennek a kis tasaknak

- osztotta meg legújabb Instagram-posztjában a színész-műsorvezető, aki azt is elárulta, azért volt ennyire boldog a meglepetéstől, mert hipochonderként nagy hasznát veszi majd, ha másra nem, vitaminok tárolására, amire már csak ezért is szüksége van, hogy ereje teljében legyen, miután a hétvégi, november 9-ei Sztárban Sztár All Starsban ő is színpadra lép, mint előadó: zsűritársaival ugyanis egy ABBA dalt fognak reprodukálni:

Mondhatjuk, hogy akasztják a hóhért. A Sztárban Sztár történetében először a zsűri is kijön a pult mögül és megmutatja, mit tud. Gondoltuk, hogy ilyen kis aranyos formában megteremtjük az alkalmat arra, hogy ezúttal minket is lehessen véleményezni, ne csak mi osztogassunk pontokat. Én nagyon szeretem az ABBA dalait, vasárnapra készülve pedig a fiam is rajongója lett a zenekarnak, annyit hallgattuk. Jelen pillanatban még magam sem tudom, mire számítsak, kíváncsi vagyok, mit fogunk kihozni ebből. Elég csak arra gondolni, hogy Hajós András is a csapat tagja és az egy dolog, hogy talán saját dalával sem állt színpadra hasonló műsorban, de most egy ABBA slágert fog énekelni ő is

- árulta el ennek kapcsán Claudia.

