Hűha: Stohl András szívét ez a hölgyemény rabolta el

A rajongók teljesen szívükhöz kaptak a fotó láttán. Stohl András nem titkolja többé!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.04. 18:45
Sztárban Sztár All Stars Stohl András Studio

A népszerű magyar színész, Stohl András a napokban egy igazán szívmelengető pillanatot osztott meg követőivel az Instagram oldalán. A rajongók természetesen azonnal elolvadtak a látványtól. A hozzászólások között záporoznak a szívecskék és kedves üzenetek.

alt=Stohl András megmutatta ki rabolta el a szívét örökre!
Stohl András megmutatta ki rabolta el a szívét örökre! / Fotó: MW

Stohl András számára ez a szerep örökre szól!

A színművész közösségi oldalán közzétett fekete-fehér fotón jól látható, hogy épp kézen fogva sétál kislányával, Bellával egy forgatási lakókocsi mellett. András fáradt, mégis mosolygó tartása, és a kislánya kíváncsi, játékos léptei mindent elmondanak arról, mi az, ami igazán fontos az életben. Sokan dicsérik, milyen jó látni, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként nemcsak a kamerák előtt, hanem apaként is helytáll.

Bella a legnagyobb sztárom

- írta a fotó mellé Stohl András.

Imádom, tündér ez a kicsilány. Jó egészséget kívánok nektek szerbusztok vigyázzatok magatokra! Pusz

- szólt hozzá egy lelkes rajongó.

Stohl András szívmelengető Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

