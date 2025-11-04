Hűha: Stohl András szívét ez a hölgyemény rabolta el
A rajongók teljesen szívükhöz kaptak a fotó láttán. Stohl András nem titkolja többé!
A népszerű magyar színész, Stohl András a napokban egy igazán szívmelengető pillanatot osztott meg követőivel az Instagram oldalán. A rajongók természetesen azonnal elolvadtak a látványtól. A hozzászólások között záporoznak a szívecskék és kedves üzenetek.
Stohl András számára ez a szerep örökre szól!
A színművész közösségi oldalán közzétett fekete-fehér fotón jól látható, hogy épp kézen fogva sétál kislányával, Bellával egy forgatási lakókocsi mellett. András fáradt, mégis mosolygó tartása, és a kislánya kíváncsi, játékos léptei mindent elmondanak arról, mi az, ami igazán fontos az életben. Sokan dicsérik, milyen jó látni, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként nemcsak a kamerák előtt, hanem apaként is helytáll.
Bella a legnagyobb sztárom
- írta a fotó mellé Stohl András.
Imádom, tündér ez a kicsilány. Jó egészséget kívánok nektek szerbusztok vigyázzatok magatokra! Pusz
- szólt hozzá egy lelkes rajongó.
Stohl András szívmelengető Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
