RETRO RÁDIÓ

Stohl András újra szerelmet keres: „Nem könnyű dolog ez”

A műsorvezető most nemcsak teljesen új szerepbe bújik, de eddig nem látott oldalait is megmutatja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 07:00
Stohl András kulisszatitkok Nagy Ő

Tele kamerákkal, valódi érzelmekkel és izgalmas fordulatokkal tér vissza a TV2 egyik legsikeresebb párkereső műsora, A Nagy Ő. Főszerepben ezúttal Stohl Andrással. Az ismert színész és műsorvezető nem a megszokott szerepben tűnik fel: most nem kérdez, nem irányít, hanem társat keres, és ehhez saját magát is teljesen új módon tárja a nézők elé.

Stohl András teljesen új oldalával áll elő
Stohl András teljesen új oldalával áll elő Fotó: Nagy Zoltán

Nem az elvállalás a nehéz, hanem úgy végigcsinálni, hogy ez igaz legyen, jó legyen és őszinte legyen.

- mondta András a műsor kapcsán amelynek forgatása már javában folyik.

Stohl Andrásra igazi kaland vár

A műsor célja most nem pusztán a szórakoztatás, talán valódi kapcsolat születhet. A stáb hónapokon át válogatta azokat a nőket, akik valóban kíváncsiak Andrásra, nem a hírnevére vagy ismertségére. Rubin Kristóf, a műsor producere szerint nem rajongókat kerestek, hanem olyan nőket, akik a férfit szeretnék megismerni úgy, ahogyan még talán ő maga sem látta magát a tévében.

Nem láttuk Andrást még olyan szerepben, ahol tényleg magát adja.

- fogalmazott Kristóf.

A többszörös édesapa és már nagypapa most újra esélyt ad a szerelemnek. Azt mondja, mindent megtesz azért, hogy boldog párkapcsolatra találjon. Ehhez azonban nemcsak a versenyző hölgyeknek kell megnyílniuk, neki is őszintének kell lennie, még akkor is, ha ez sebezhetővé teszi.

Nem könnyű dolog ez, hiszen a mai világban, ha valaki kinyitja a lelkét, az egy nagyon nagy támadási felület. De ha van értelme ennek a Nagy Ő-nek, akkor mutassuk meg, hogy ki milyen ember.

- mondta a műsorvezető a Tények-nek.

A hölgyek már össze is barátkoztak egymással, de a barátságokat hamarosan felváltja a rivalizálás, hiszen mindenki Stohl András kegyeiért versenyez majd. Eközben a nézők olyan oldaláról ismerhetik meg a műsorvezetőt, amely eddig rejtve maradt a nyilvánosság előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu