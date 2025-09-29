Stohl András újra szerelmet keres: „Nem könnyű dolog ez”

Tele kamerákkal, valódi érzelmekkel és izgalmas fordulatokkal tér vissza a TV2 egyik legsikeresebb párkereső műsora, A Nagy Ő. Főszerepben ezúttal Stohl Andrással. Az ismert színész és műsorvezető nem a megszokott szerepben tűnik fel: most nem kérdez, nem irányít, hanem társat keres, és ehhez saját magát is teljesen új módon tárja a nézők elé.

Stohl András teljesen új oldalával áll elő Fotó: Nagy Zoltán

Nem az elvállalás a nehéz, hanem úgy végigcsinálni, hogy ez igaz legyen, jó legyen és őszinte legyen.

- mondta András a műsor kapcsán amelynek forgatása már javában folyik.

Stohl Andrásra igazi kaland vár

A műsor célja most nem pusztán a szórakoztatás, talán valódi kapcsolat születhet. A stáb hónapokon át válogatta azokat a nőket, akik valóban kíváncsiak Andrásra, nem a hírnevére vagy ismertségére. Rubin Kristóf, a műsor producere szerint nem rajongókat kerestek, hanem olyan nőket, akik a férfit szeretnék megismerni úgy, ahogyan még talán ő maga sem látta magát a tévében.

Nem láttuk Andrást még olyan szerepben, ahol tényleg magát adja.

- fogalmazott Kristóf.

A többszörös édesapa és már nagypapa most újra esélyt ad a szerelemnek. Azt mondja, mindent megtesz azért, hogy boldog párkapcsolatra találjon. Ehhez azonban nemcsak a versenyző hölgyeknek kell megnyílniuk, neki is őszintének kell lennie, még akkor is, ha ez sebezhetővé teszi.

Nem könnyű dolog ez, hiszen a mai világban, ha valaki kinyitja a lelkét, az egy nagyon nagy támadási felület. De ha van értelme ennek a Nagy Ő-nek, akkor mutassuk meg, hogy ki milyen ember.

- mondta a műsorvezető a Tények-nek.

A hölgyek már össze is barátkoztak egymással, de a barátságokat hamarosan felváltja a rivalizálás, hiszen mindenki Stohl András kegyeiért versenyez majd. Eközben a nézők olyan oldaláról ismerhetik meg a műsorvezetőt, amely eddig rejtve maradt a nyilvánosság előtt.